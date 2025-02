Goya 2025 | Cristalino: "Para mí era la película de Los Planetas que iban a hacer mis amigos"

En menos de una semana sabremos quiénes son los galardonados en esta 39.ª edición de los Premios Goya que se celebra en la ciudad de Granada. La cuenta atrás ya está llegando a su fin y, cada día, conocemos nuevos detalles de todo lo que rodea a la gran noche del cine español, que no sólo tiene a Granada como gran escenario en esta ocasión, sino que también va a ser una de las grandes protagonistas, gracias a 'Segundo Premio'.

La película dirigida por Isaki Lacuesta ha sido una de las películas más nominadas en esta nueva edición, gracias a lograr plasmar en este trabajo el acento granadino de las calles, los paisajes y los personajes. Y es que esta "no película de Los Planetas" ha contado con actores de la tierra, entre los que destaca nuestro invitado de hoy a 'La Redacción de GranadaDigital'. Cristalino, artista que ha derribado la puerta del mundo de la actuación, desgrana en esta charla todo lo que ha vivido desde que el proyecto de una película sobre la banda granadina llegara a sus oídos, hasta poder sentarse este 8 de febrero en uno de los asientos del Palacio de Congresos, en calidad de nominado al Goya a 'Mejor Actor Revelación'.

Pregunta (P): Estamos a menos de una semana de la gala de los Premios Goya... ¿Cómo se vive todo esto por primera vez?

Respuesta (R): La verdad es que son muchas cosas nuevas, pero es verdad que hemos tenido meses como para ir, como primero fue lo del festival de Málaga, que también fue una sorpresa grande, luego lo de los Oscars, luego lo de las nominaciones, que es verdad que esa semana fue una locura de estar como asimilándolo. Pero al final, cuando estás todo el día pensando en esto, tienes tu tiempo para asimilarlo y es verdad que es una sensación un poco surrealista. Me siento muy agradecido por lo que estoy viviendo, ya que siempre me he dedicado al arte, pero esto me está abriendo una puerta a la posibilidad de dedicarme más a tiempo completo. Ahora mismo tengo un equilibrio raro de emociones... entre las que los nervios asoman.

P: Qué lejos quedan aquellos rumores sobre que se iba a hacer en Granada una película sobre Los Planetas y que estaban buscando a gente. De ese momento a estar sentado como nominado a un Goya han pasado muchas cosas.

R: Pues ha llovido mucho, sí. Además, para mí que los que iban a protagonizar esa primera película de Jonas Trueba eran mis amigos cercanos, pero yo no iba a estar. Cuando Trueba abandonó el proyecto y lo cogió Isaski, ahí entré yo. Para mí era la película de Los Planetas que iban a hacer mis amigos y terminó siendo la película en la que salía con mis amigos. Muy emocionante.

P: En una entrevista reciente con María Guerra, hablábamos del talento en el trabajo específico de Isaki Lacuesta con los actores... ¿Cómo ha sido trabajar con él?

R: Creo que una de sus virtudes es probablemente la capacidad que tiene de crear una relación de artista a artista y en ningún momento he sentido que él me esté dando una lección de nada; sin embargo, te la está dando. Te la da por cómo es él, porque sabe mucho, tiene talento y lo hace todo desde una intuición artística e inspiradora, generando una sensación de estar haciendo algo compartido y algo que va más allá de interpretar un guion. Es un hombre que se adapta a las cosas que surgen durante el rodaje y está abierto a la sorpresa, al juego, te deja y te anima a que tú crees y a que tú propongas.

P: Un trabajo que ha dado sus frutos. Obteniendo 11 nominaciones a los Goya y siendo la candidata a representar al cine español en los Óscar... ¿Por qué ha funcionado tan bien?

R: Ha sido sorprendente. Era una película que a priori no tenía ingredientes para gustar tanto, incluso teniendo el apoyo de ser una historia local y con una historia conocida, pero quizás ese carácter un poco universal de hablar de la creación, aunque se cuente desde un punto de vista desde una ciudad del sur de España, ha podido ser la clave para llegar a tantos espectadores y críticos.

P: Una ciudad del sur de España que no sólo ha sido el escenario de 'Segundo Premio', sino que también va a ser, como hemos dicho al principio, el escenario de la gala de los Goya. La ciudad está volcada con el cine español.

R: Está preciosa la ciudad. El otro día me pasó una cosa muy graciosa cuando paseaba por el Mirador de San Nicolás. Vivo por allí cerca ahora, por el Albaicín. Iba a comprar el pan, pero me quedé un poco allí tomando el sol, viendo la Alhambra y estaba allí, pues, el busto que han puesto de Goya. Entonces un hombre se me acercó y me dijo, me dijo: "Perdona, ¿puedes echarme una foto con el Goya?" Me reí y le eché la foto y me salía la tentación de decirle: "Yo voy a estar ahí en la gala". No lo hice, pero es una anécdota curiosa que habla de cómo todo lo que rodea a la gala ha entrado con fuerza en Granada.

P: También esta nominación está marcada al compartir terna con un compañero de rodaje, ya que Daniel Guzmán podría llevarse el galardón. Es también bonito que, en el caso de que uno de los dos lo gane, habrá un pedacito del otro en ese premio.

R: Puede pasar que ninguno lo gane, que también sería lo normal, o sea, hay más probabilidades de que ninguno de los dos se lo lleve que de que sí. Pero sí que es verdad que el reconocimiento hacia nuestro trabajo, pues también se magnifica si estamos los dos, porque a los dos se nos está reconociendo nuestro papel. Creo que nos tenemos que quedar con eso, que han visto que hemos hecho un buen trabajo y también yo es lo primero que hago, ya que Daniel es un actor profesional y es bonito que estén ahí las dos caras de las monedas. Dani lleva mucho tiempo currando, mucho tiempo formándose y yo que he llegado de una forma más espontánea. Va a ser una noche muy bonita para los dos.

P: ¿Está todo listo para el día 8?

R: Pues en principio sí. Creo que quedan cosas que pulir y que afinar ahí, pero yo creo que está todo, toda la gran parte de las cosas que hay que tener para el día ya están gestionadas. Tengo facilidad para perder peso y tengo que comer mucho para no adelgazar y que me quede bien el traje. Tengo que medir bien el descansar en estos días con tanta agenda e intentar llegar con energía a todo. Hay muchos eventos alrededor de la gala y hay que estar listo para poder disfrutarlos al máximo.

P: ¿Cómo es la vida en Marte?

R: (Risas) Pues una vida en un mundo un poco incomprensible, extraño y onírico. Estoy muy contento con cómo venimos trabajando con Jaime Beltrán, que es mi productor, y con Adrián Cecilio, que ha hecho ese fantástico vídeo en el Museo Memoria de Andalucía. Llevamos un par de años trabajando y haciendo muchos temas para pulir el concepto y creo que en este EP, y en este single en concreto, hemos ahí juntado todo y ha llegado a buen puerto.

P: Con esta nueva puerta artística que se abre en la pantalla... ¿Podrá seguir trabajando en la música?

R: Al final es como otro proyecto. Antes de empezar con la película, estaba dando clases de guitarra en una escuela y lo compaginaba con mi proyecto, pues ahora lo veo igual. Hay tiempo, espero tener tiempo para todo y si no hay tiempo, será muy buena señal. Pero en realidad yo siempre estoy con esto y tengo como el hábito de componer, de estar en la música, entonces pues ya estoy con Jaime preparando lo nuevo y ya estamos pensando en el siguiente proyecto. Creo que se va a poder hacer todo.

P: En su participación en GranadaConectada, habló de las oportunidades que se tienen que abrir en esta tierra para la industria cinematográfica y cultural en general. Más si cabe, con esa fecha de 2031 como gran reto.

R: Los propios granadinos no somos conscientes de la cantidad de artistas que hay aquí a nivel top. Yo, hablando de este tema en otros espacios, he puesto a veces el ejemplo de la gente de Rock in Animation, de Manuel Sicilia, que es una maravilla lo que están haciendo aquí y la cantidad de proyectos que han estado incluso nominados a los Oscar, que han ganado Goya, y son gente que la mayoría de la gente de Granada probablemente no los conoce.

Como ellos, hay tanta gente con talento en la ciudad y luego hay artistas muy potentes de Granada que se van fuera y con razón muchas veces a buscar más oportunidades porque es más fácil moverse desde Madrid o desde Barcelona. Es importante que también a esos artistas, incluso a los que están fuera, pues se les intente acoger en Granada, se les dé oportunidades aquí, se les abandere, porque creo que la cantidad de talento por metro cuadrado aquí es muy alta, es algo inusual, yo creo.