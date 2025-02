Goya 2025 | Las bandas sonoras favoritas de la industria musical granadina

El cine y la música van de la mano, como un binomio inseparable que compone un código propio y exclusivo de la gran pantalla. Así surge la magia que convierte algunos filmes en producciones sempiternas y se propicia una asociación inevitable. Es imposible escuchar ‘My heart will go on’ sin pensar en Titanic, o rememorar al Capitán Jack Sparrow sin tararear la icónica canción de Piratas del Caribe. Le sucede igual a quienes integran la industria musical granadina, que han repasado con GranadaDigital cuáles son sus bandas sonoras favoritas.

"Resulta que yo soy coleccionista de bandas sonoras de toda la vida", apunta Gonzalo Tafalla, propietario de la mítica tienda Discos Bora Bora. "Hay muchas que me las compro y nunca las escucho, simplemente por tener el cartel de la peli en un formato de 33x33, que es un vinilo. Con muchas de ellas lo hago por coleccionismo solo. Hay un par que sí son importantes en mi vida", abunda, en lo que hace aparecer un álbum. "Por ejemplo, esta: Dazed and Confused, que es una canción del primer disco de Led Zeppelin", la presenta con un halo nostálgico. "La descubrí en mi adolescencia. Era muy de Beatles de pequeño, por mis hermanos y tal. Me la pasó un colega en el instituto y aquí es donde conocí a Black Sabbath, a Kiss, ZZ Top, Deep Purple, aunque ya lo conocía… Esta banda sonora me abrió los horizontes al semiheavy, al rock así más duro. La recuerdo con mucho cariño", argumenta.

Pero, consumidor experto de música, no podía quedarse únicamente con una. "La siguiente banda sonora es mi favorita, pero más por la película", aclara mientras descubre otro vinilo. En la portada, se lee en letras sangrientas Quién puede matar a un niño. "Me impactó mucho cuando la vi, me parece una peli de terror brutal para el año en que se hizo y para ser dirigida por Chicho Ibáñez Serrador. Me marcó también mucho", explica.

Alberto Iglesias y Bas Devos

El tenor José Manuel Zapata no duda y afina el oído, con la mente ya puesta en el 8 de febrero. "Todo es posible en Granada, hasta que hagan unos Goya", celebra, antes de concretar. "Mi banda sonora original favorita son todas las de Alberto Iglesias, absolutamente todas. Es un genio absoluto, porque es capaz de escribir con la música todo lo que el director le pide para las imágenes", describe. Pero de entre todas ellas, también tiene su preferida. "Sería la de Hable con ella. La recomiendo. Está en Spotify", desliza la invitación a disfrutar de ella.

Dilucidar cuál es la que más le ha marcado permite a Cristalino aplacar los nervios, a tan solo unos días de la gala en la que está nominado. "Voy a decir una que he visto hace poco y me gustó mucho, que es Here, de Bas Devos", determina tras meditarlo. "Es una película muy minimalista en todo, también en la elección de la música, pero el diseño sonoro está muy bien hecho, muy cuidado, muy elegante y muy acertado. Hay muchos planos de naturaleza y me gustó mucho cómo juega con la música. Creo que son todo instrumentos acústicos, guitarra acústica, cuerdas… Muy bien insertados en ciertos momentos. La peli, a veces, te da la sensación de que ni hay música, pero está sumando mucho a ese carácter que tiene muy contemplativo. Me gusta un montón cómo está toda la parte del sonido, en general", ahonda.

Sin embargo, de otra manera, también hay otra que le eriza el vello. "Tiene un poco de relación con esta en cuanto a estilo, me recuerda en cosas. Perfect Days, un peliculón. Me gusta mucho. Obviamente, son temazos, pero es verdad que juega muy bien con el silencio o con el sonido ambiente, más realista. Gana que tenga temas conocidos, juegas a lo fácil, pero están muy bien elegidos. Esas dos pelis, en cuanto a eso, me parecen muy elegantes. Tiene mucha fuerza la música. Siempre que entra, es un momento de sumar", precisa.

A Amparo Sánchez, cantante y líder de Amparanoia, le sobra tiempo de una décima de segundo para definir cuál es su banda sonora favorita. "Es de la película The Blues Brothers, una película que me marcó porque están todos los grandes. Aretha Franklin… La banda sonora es una maravilla", afirma. "No he encontrado a otra que pueda superar a The Blues Brothers", concluye.

Twin Peaks, Star Wars y E. T.

"No voy a decir una, sino dos, porque para mí, son obligadas", advierte Pepe Rodríguez, promotor musical y director de Proexa. Y qué dos. "Una es la banda sonora de Twin Peaks. Acaba de morir David Lynch y, para mí, ese material que hicieron Angelo Badalamenti y él te transporta totalmente a todos los espacios que quiere reflejar. Lo oscuro, la luz, la sordidez, lo brillante, las relaciones… Temas increíbles. La voz maravillosa de Julee Cruise también añadía muchísimo impacto. Y esos momentos, con el tema de Laura Palmer, el baile de Audrey Hornes… Una obra maestra en la que la música complementa totalmente, redimensiona y relanza al infinito las imágenes de la serie y las películas", especifica.

Pero le queda otra, un clásico entre los clásicos. "En otro orden de cosas, tengo que decir la banda sonora de Star Wars, de John Williams", continúa. "El tema de Darth Vader… Me recuerdo con 12 años, con mis compañeros del colegio, viendo la primera película en el cine Aliatar y cuando sonaba ese tema de Darth Vader allí, todos asustados, viendo aparecer la imponente presencia del Lord de los Sith en las pantallas", rescata de su memoria. Y sí, probablemente en quien lea estas líneas despierte algún flashback similar.

Desde Los Ángeles, el compositor granadino Pedro Osuna señala la dificultad que entraña la pregunta. Dedicado profesionalmente a crear e interpretar bandas sonoras, escoger entre las tantas que ha escuchado le resulta complejo. "Quizás, la de Cinema Paradiso", responde tras pensarlo concienzudamente. "Tengo un póster aquí que si pudiese girar la cámara te lo enseñaría. De Alfredo y Totó en su bicicleta. Sí, Cinema Paradiso", se convence. "No solo representa escena por escena lo que nos tiene que hacer sentir, sino representa lo que la película te hace sentir cuando ya te has ido de la película. Y hace que te importe cada momento, que te importe cada personaje. Y solo pensar en la música me hace sonreír. Y pensar en los personajes y en la trama y en toda esa unidad", argumenta.

Pero una duda nace de repente. "O E. T.", plantea. "La música está creada como una ópera sin voces, en la que las voces son el diálogo y la integridad musical, la construcción, la arquitectura, creo que está al nivel más alto. Creo que está muy bien construida y es muy emocionante. Y hace todo lo que tiene que hacer", determina.

Toda la información sobre los Goya 2025, en GranadaDigital

En el canal Especial Premios Goya de GranadaDigital, los lectores podrán encontrar la principal información relacionada con los Premios Goya 2025 y con todas las actividades que se realicen en Granada en los días previos a la gala, que se celebra el 8 de febrero en el Palacio de Congresos, así como entrevistas a actores y actrices granadinos y a algunos nominados a los Premios Goya, entre los que se encuentran Cristalino, nominado a Mejor actor revelación por su interpretación en 'Segundo Premio', la película inspirada en la banda granadina Los Planetas que ha recibido 11 nominaciones, o la diseñadora de sonido Mayte Cabrera, que tiene una doble nominación a Mejor Sonido por las películas 'La infiltrada' y 'La estrella azul'.

También te puede interesar: