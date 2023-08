Es muy probable que a todo el mundo le haya pasado alguna vez: te sabes una canción, pero no su nombre. Muchas veces, la melodía no para de sonar en tu cabeza como un disco rayado, pero no hay manera de encontrar el título.

Ya existen algunas aplicaciones como Shazam, SoundHound o TrackID con las que terminar rápidamente con dichas situaciones, que tantas veces suponen un fastidio. Sin embargo, estas no llegan a reconocer la canción únicamente tarareando.

Google es el motor de búsqueda más utilizado del mundo, y como tal, también ha decidido sumar a sus funciones una herramienta que permite a los usuarios tararear una canción tal y como suena en la cabeza para averiguar qué título tiene o de qué artista es. Destaca por ser un servicio gratuito y muy fácil de usar.

Lo primero que hay que hacer al abrir la aplicación de Google es buscar un icono que imita una captura de pantalla, junto al que se encuentra otro emoji de un micrófono, que da acceso al asistente de voz de Google. Hecho esto, solo basta con dejarlo pulsado y cantar, tararear o silbar durante unos diez segundos, haciendo clic en el dibujo de la nota musical y "Buscar canción". Acto seguido, la aplicación mostrará el nombre y el cantante.

Además, la lista de resultados ofrece algunos datos adicionales del tema y el artista, así como vídeos o la letra, y también la posibilidad de reproducirla en tu app de música favorita.