Gonzalo Bressan: “Tenemos que seguir, el físico no puede ser una excusa”

La temporada de Gonzalo Bressan ha sido muy completa. El joven pívot argentino se ha pasado gran parte del curso alternando entre el Covirán Granada y La Zubia, con los que llegó a luchar por el ‘play off’ de ascenso, aunque eso le tuvo alejado del primer equipo durante un tiempo.

Ahora, debido a la lesión de Edu Gatell, el espigado ‘cinco’ ha regresado a la rotación que dirige Pablo Pin en un momento crucial. Tras no disputar minutos en los últimos encuentros, el entrenador granadino decidió contar con él en un momento en el que la Fundación se jugaba mantenerse con vida ante un equipo complicado con Leyma Coruña. Sus minutos defendiendo a hombres como Nwogbo o McGhee ayudaron a los rojinegros a sellar el triunfo.

Vuelta al primer equipo: “Estuve muy cómodo. Es u placer volver a jugar con estos compañeros. Tenía ganas de ayudar al equipo y además conseguimos la victoria. Muy contento de estar aquí y que confíen en mi. En los entrenamientos siempre tengo la opción de disfrutar de la calidad del equipo, pero es un honor que Pablo confíe en mí para estos partidos ya que no todos los días se puede jugar una semifinal de ascenso a ACB”.

¿Más minutos en el tercer partido?: “Eso ya no es cosa mía. Voy a seguir haciendo todo lo que esté en mi mano y trabajando. Pablo siempre va a buscar los mejor para el equipo. Si me da minutos los disfrutaré y, si no, estaré animando desde el banquillo como he hecho siempre”.

Defender a McGhee y Nwogbo: “La primera vez que los vi en el Palacio me quedé… Son dos pívots muy grandes, fuertes y que atacan muy bien el aro. Yo salí a dar el máximo, pude sacar mi 100% y defender bien a Nwogbo”.

Cómo ve al equipo: “Físicamente se nota que el equipo comienza a estar un poco cansado, sobre todo tras la prórroga en el tercer partido ante Murcia. Aun así, tenemos que dar un poquito más porque el físico no es una excusa y hay que seguir dándole duro”.

Qué aprende de hombres como Bortolussi o Fall: “Alejandro fue el que más integró en el equipo por el vínculo que tenemos como argentinos. Siempre me trata de ayudar y me explica cómo es la vida de un profesional. Por otro lado, aprender de pívots como Bamba, que ha tenido una gran carrera; David, que es mi modelo a seguir; y Edu, que se deja los cojones siempre en la pista, es un lujazo”.

Con quién tiene más relación: “Con quien mejor me llevo es con Germán. Vivimos cerca y tenemos intereses comunes, así que solemos pasar bastante tiempo tiempo juntos y lo cierto es que no llevamos muy bien. Además es el que está en una edad más cercana a la mía”.