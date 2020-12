El Gobierno traslada a la Junta que Andalucía recibirá 1.881 millones del Fondo React-EU

El Ministerio de Hacienda ha informado este lunes a Andalucía de que recibirá 1.881 millones de euros del Fondo React-EU, lo que supone el 18,8% del total nacional, ya que se repartirán 10.000 millones entre todas las comunidades autónomas de una iniciativa comunitaria destinada a fortalecer el Estado del Bienestar y a reactivar la economía tras el impacto de la pandemia provocada por la Covid-19. De los 10.000 millones, 8.000 millones se repartirán en 2021 y 2.000 millones en 2022.

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha subrayado el hecho de que “Andalucía sea la comunidad autónoma que más financiación recibe de estos fondos, casi el 19% del total, lo que supondrá una inyección económica a las políticas públicas tan esenciales para el mantenimiento del Estado de Bienestar como se ha venido demostrando desde el inicio de esta crisis sanitara”.

“Una vez más el Gobierno cumple con su compromiso y con la comunidad andaluza basándose en criterios como la riqueza territorial o el desempleo”, ha apuntado García, según una nota difundida por la Delegación del Gobierno.

El anuncio de la distribución de estos fondos se ha producido este lunes durante la celebración telemática del Foro Extraordinario de Economía y Política Regional en el que ha participado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los directores de Fondos Europeos de las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La asignación se produce justo cuando las negociaciones entre las instituciones europeas para la regulación de estos Fondos han concluido.

Los recursos procedentes del React-EU deben destinarse a financiar, fundamentalmente, operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para paliar el impacto sufrido como consecuencia de la pandemia y para una transformación estratégica ante el futuro.

En cualquier caso, el Gobierno deja abierta la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan plantear otros ámbitos de actuación que consideren relevantes para la reactivación económica.

Según el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de octubre, los fondos del programa React-EU se distribuirán para su ejecución a través de los Fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y FSE (Fondo Social Europeo), dentro de los programas operativos del Estado y de las comunidades ya existentes, añadiendo un nuevo eje a los mismos.

Se repartirán 8.000 millones de euros en 2021 y 2.000 millones en 2022. Otros 2.436 millones serán gestionados por el Ministerio de Sanidad en 2021, a través del Programa Operativo Pluriregional de España, para la adquisición de vacunas para el conjunto de España que, posteriormente, serán repartidas a las comunidades.

También se destinarán a un Plan de Reforzamiento de la Atención Primaria y a un Plan de Renovación de Tecnologías Sanitarias que ejecutarán las administraciones territoriales y que buscará incrementar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante futuras emergencias.

DESTINO: SANIDAD, CAPITAL CIRCULANTE, INVERSIONES

En el caso del programa Feder, los recursos adicionales se utilizarán principalmente para apoyar la inversión en productos y servicios sanitarios -especialmente los vinculados a la Covid-; para prestar apoyo en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las pymes; en inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital y verde; para inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos; y en medidas económicas en las regiones más dependientes de los sectores más afectados por la crisis como, por ejemplo, el turismo.

En el caso del FSE, los recursos adicionales apoyarán la creación de empleo, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, medidas en materia de empleo juvenil, la educación y la formación, así como apoyar las transiciones hacia una economía sostenible y digital. También para mejorar el acceso a los servicios sociales de interés general.

La tasa de cofinanciación de todas las actuaciones que resulten elegibles es del 100%.

La prefinanciación es del 11% del total de los recursos de 2021 y el período de elegibilidad será hasta 31 de diciembre de 2023.

IMPACTO EN LA RIQUEZA: 2/3 DEL REPARTO

La propuesta de reparto de la programación fue adelantada por la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal de octubre y sigue el modelo y los criterios de distribución utilizados por la UE con sus Estados miembros para afrontar las consecuencias de la pandemia.

Entre los tres indicadores que se consideran son la medición del impacto de la pandemia en la riqueza de cada Comunidad Autónoma. Este indicador tiene un peso equivalente a las 2/3 partes del reparto total.

El segundo indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo, con un peso en el reparto total igual a 2/9 de la asignación.

Y el tercer indicador es el impacto de la crisis en el desempleo juvenil (15 a 24 años), con un peso del 1/9 de la asignación total.

Adicionalmente se incluye una ayuda para las regiones ultraperiféricas como Canarias.

“Hasta que la Comisión Europea no apruebe la Decisión de Recursos propios que permite la financiación del programa Next Generation no se podrán certificar los gastos a la Comisión, y por tanto, no se podrá solicitar el correspondiente pago”, ha indicado la Delegación del Gobierno en su nota.

SE CREA UN NUEVO COMPARTIMENTO DEL FONDO DE FINANCIACIÓN

“Sin embargo, con el objetivo de facilitar liquidez financiera para el rápido despliegue y ejecución del React-EU, el Gobierno establece una vía de financiación a las comunidades autónomas, que así lo requieran”, ha proseguido explicando la Delegación del Gobierno.

Se crea un nuevo compartimento del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, denominado React-EU, que permitirá conceder financiación, vía préstamos, a favor de las comunidades adheridas para afrontar la ejecución de las ayudas.

El fondo ‘React-EU’ forma parte de un paquete de ayudas europeo más amplio aprobado por la Comisión Europea en julio de este año que alcanza una cifra total de 750.000 millones de euros para el conjunto de Estados miembros. De esa cantidad a España le corresponden aproximadamente 140.000 millones y ha logrado ya una preasignación de 76.724 millones correspondiente al ‘Plan Next Generation’.

La mayor parte de esos recursos se enmarcan en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con una asignación estimada para España de 64.300 millones.

El resto corresponde al REACT-EU con una asignación de unos 12.436 millones de euros (los 10.000 millones repartidos entre las CCAA y los 2.436 millones gestionados por el Ministerio de Sanidad fundamentalmente para la compra de vacunas).

A ello hay que añadir la política de cohesión tradicional, dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027.