Los ayuntamientos de Granada podrán usar sus remanentes “sin límites”

El Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y 2021, tras comunicar la Comisión Europea que extiende para el próximo año también la autorización a los Estados miembros de no estar sometidos a los objetivos de déficit, deuda y gasto público.

Así lo ha manifestado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, al que ha acudido este miércoles para asistir a la sesión de control al Gobierno.

Montero ha asegurado que el Gobierno hará efectivo esta suspensión cuando el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros el ‘techo de gasto’ a sus nuevos Presupuestos Generales del Estado y presente sus previsiones de déficit, deuda y gasto para este año y el siguiente, pero no los objetivos de estabilidad, que no se aprobarán y, por tanto, no se votarán en las Cortes Generales.

Esta decisión implica también que los ayuntamientos podrán hacer uso, tanto este año como el siguiente y “sin límite”, de sus remanentes de tesorería, bloqueados por la aplicación de la regla de gasto y de los límites de déficit y deuda durante todos estos años.

La titular de Hacienda ha justificado esta decisión para facilitar a todas las administraciones la “capacidad de poner la totalidad de los recursos al servicios de los ciudadanos” y “mantener unas políticas sociales y de estímulo económico que no deje a nadie atrás”.

Información a las CCAA el próximo lunes

La suspensión de las reglas fiscales implica que las comunidades autónomas y los ayuntamientos no estarán sujetos a unos objetivos de déficit, gasto y de deuda a la hora de elaborar sus Presupuestos, pero sí lo harán “teniendo en cuenta las tasas de referencia” que presentará el Gobierno a las comunidades.

En este sentido, la ministra portavoz ha señalado que informará de esta referencia a las comunidades autónomas el próximo lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que hasta ahora no tenía fecha, y que en esta reunión también debatirá la vía con la que el Gobierno buscará que estas administraciones “no tengan que hacer ningún tipo de política de ajuste”.

Así, ha asegurado que las comunidades “podrán contar con recursos homologables” a los recibidos en 2020, ya bien sea a través de las entregas a cuenta o del fondo puesto a disposición para hacer frente a los efectos de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Respecto al endeudamiento de las comunidades, Montero ha explicado que aquellas administraciones que puedan salir a los mercados contarán con la respectiva autorización “en esas tasas de referencia” que marcarán las previsiones de déficit y que, para el resto, contará con las líneas de liquidez del FLA.

El compromiso de responsabilidad no se suspende

La responsable de Hacienda ha explicado ante los medios que la suspensión de las reglas fiscales no exime a las administraciones de cumplir con los plazos del pago a proveedores –ha destacado que el pasado mes de julio disminuyó el plazo– ni tampoco con el compromiso de responsabilidad fiscal.

Así, ha dejado claro que, con esta decisión, amparada en la extensión de la cláusula de salvaguarda por parte de Bruselas, el Gobierno “no renuncia al principio de estabilidad financiera”. “Se suspenden las reglas fiscales, pero no la responsabilidad fiscal que tenemos las administraciones”, ha aclarado.

Es más, Montero ha destacado que la previsión del Gobierno es que, a partir de este año de impacto de la crisis, “el déficit se comportará mejor” el próximo año. “No abandonamos la senda descendente de bajada del déficit después de la caída del PIB”, ha aseverado.