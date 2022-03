El Gobierno da 'luz verde' a una bonificación de 500 millones de euros para los transportistas

El Gobierno ha acordado con las principales organizaciones empresariales del sector del transporte una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros a partir del 1 de abril, con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas.

Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras mantener una reunión con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que dice representar al 85% de las empresas del sector.

En concreto, la principal medida acordada será la aplicación de mayores bonificaciones por medio del denominado 'gasóleo profesional', que es la bonificación fiscal que el sector del transporte puede aplicar al impuesto de hidrocarburos.

Aunque el Gobierno y las organizaciones empresariales han acordado volver a reunirse el próximo viernes para especificar la nueva cuantía de esa bonificación, Sánchez ha estimado que su alcance será de 500 millones de euros.

Estas negociaciones se producen al margen del paro indefinido de transportistas convocado por una asociación minoritaria del sector que no tiene representación en el CNTC, pero que ha ocasionado una alta incidencia en el suministro de bienes por la presión hecha en las carreteras y contra conductores asalariados, quienes, al no ser una huelga, no estaban llamados al paro.

En este sentido, el presidente del área de Mercancías del CNTC, Carmelo González, ha trasladado sus "disculpas" a todos los sectores que se hayan visto perjudicados por este paro, pese a recordar que ellos no han querido que este paro se desarrollase, defendiendo, por el contrario, el "espíritu de encontrar soluciones".

De su lado, la ministra se ha referido a una "minoría" de personas dentro de paro de transportistas que han actuado con "violencia y coacciones", y ha instado a los camioneros a salir mañana a trabajar, porque el Gobierno "estará con ellos para defender su seguridad y sus intereses, que representan el interés general".

"Ahora mismo hay más camiones parados por miedo a las acciones violentas y por los bloqueos de los piquetes, a los que en estos momentos se siguen sometiendo a las empresas transportistas que continúan intentando seguir con su trabajo para que no haya desabastecimiento en nuestro país, que por secundar el paro", ha señalado el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia, de una de las organizaciones presentes en el CNTC, en declaraciones a Europa Press.

Otros acuerdos

A parte de la bonificación fiscal de 500 millones de euros para el carburante, las negociaciones han culminado con otras dos medidas relevantes para el sector, como proceder a la devolución del 'gasóleo profesional' de forma mensual, y no trimestral como ahora, y la publicación de los precios de forma semanal, y no mensual.

Asimismo, el Gobierno se ha comprometido también a acelerar todas las medidas consensuadas el pasado mes de diciembre, y que evitaron un paro convocado por el propio CNTC, entre las que destacan, la prohibición de que la carga y descarga la hagan los camioneros o el reducir a una hora la espera a partir de la cual el transportista puede pedir compensaciones a los clientes.

Raquel Sánchez ha señalado que la rebaja de impuestos a los carburantes o del IVA, como ha pedido la oposición, no es una opción, puesto que la fiscalidad ya es "la más baja que permite la normativa europea" y que no iba a tener efecto en el transporte, puesto que sus profesionales ya se pueden aplicar una deducción del IVA.