La gloria y la tristeza se encuentran en una jornada de ACB que ya tiene líder asegurado

La clasificación de la ACB comienza a dejar claras sus posiciones. La Jornada 31 de la Liga Endesa echa el telón con varias salvaciones y la siempre triste confirmación de un descenso, mientras que en la zona alta el Real Madrid ya se ha proclamado campeón de la fase regular. Un fin de semana de alegrías y tristezas en el que el Covirán Granada ha vuelto a ganar a su rival fetiche para alargar la agonía una semana más. Los rojinegros volvieron a vencer a Casademont Zaragoza cuando más lo necesitaban. Partido sumamente igualado en el que Rodrigo San Miguel no pudo regalar a su afición un nuevo triunfo en su estreno como entrenador en el Príncipe Felipe. Por parte de los de Pablo Pin, las actuaciones estelares de Amine Noua, Jonathan Rousselle y Riccardo Visconti, entre los tres sumaron 64 de los 95 puntos que anotó el Covirán, permiten a los granadinos seguir vivos una semana más, aunque a partir de ahora ya solo vale la victoria para seguir contando con opciones de salvación.

Su competidor más directo sigue siendo un Bàsquet Girona que trató de cerrar la lucha por la permanencia con un triunfo vital para sus aspiraciones. Los catalanes doblegaron con relativa facilidad a un MoraBanc Andorra al que no le salió absolutamente nada. Los de Principado casi no tuvieron opciones de vencer a un plantel de Moncho Fernández que ya tiene once partidos ganados en su poder tras el 97 a 106 cosechado en tierras andorranas. Una victoria que les permite seguir dependiendo de ellos mismos y dejar al Covirán con el agua más al cuello aun. Por parte de los de Joan Plaza, también con once triunfos, su permanencia también dependerá de lo que hagan los rojinegros siempre y cuando no consigan ningún triunfo más en las tres jornadas que resta de curso.

Las alegrías de la semana fueron para Surne Bilbao Basket y Hiopos Lleida. Ambos equipos tienen confirmada su presencia en la próxima temporada de la ACB, aunque sus resultados han sido muy diferentes en esta jornada 31. Los vascos se hicieron fuertes en Miribilla para derrotar a un Leyma Coruña que venía de dar su segunda gran sorpresa del año, pero que no tuvo fuerzas para seguir poniendo al rojo vivo la situación en la zona baja de la tabla. Con el 79 a 67 final, los MIB no solo consiguieron su salvación, sino que también confirmaron el descenso matemático de un plantel gallego que, muy probablemente, tendrá a Covirán Granada como compañero el próximo año en Primera FEB. Un descenso que, aunque esperado, no deja de ser doloroso y que justo se produce un año después de que los de Diego Epifanio consiguiesen su ascenso a la Liga Endesa. Un círculo que se cierra de forma predecible, pero no por ello menos cruel.

Por su parte, el Hiopos Lleida celebró casi en su casa su permanencia. Los de Gerard Encuentra no necesitaron vencer al Barcelona en el Palau para confirmar su salvación pues la derrota de Leyma Coruña y el tenerle el average ganado al Covirán ya era más que suficiente. Los culés acribillaron a su rival llegando a firmar un resultado de 70 a 39 cuando aun restaban 15 minutos de partido. No fue la actuación soñada de los ilerdenses. Tampoco la necesitaban. Con el 98 a 72, en un duelo donde destacaron Punter, con 18 puntos y Abrines, con 15, los blaugranas se mantienen quintos en la clasificación con 19 victorias, continuando con su lucha por alcanzar el factor cancha en los Playoffs.

El Real Madrid ya es campeón de la liga regular

En la zona alta de la clasificación, el Real Madrid ya puede mirar con tranquilidad al playoff tras confirmar su liderato inamovible aun restando tres jornadas para acabar la fase regular. Los blancos, ya solo con la Liga Endesa como único título en disputa, doblegaron a Río Breogán por 69 a 79 para confirmar así su primera posición en la tabla. Con sus 27 victorias, La Laguna Tenerife, que cuenta con 24, ya no podrá darles caza. En el lado de los gallegos, los de Luis Casimiro, que también están más que salvados se mantienen con 13 victorias en su casillero, ya distanciados por dos de UCAM Murcia.

Los universitarios no quieren dejar de luchar por entrar en el Playoffs. Su futuro no es sencillo, pero cumplieron con uno de los primeros pasos al vencer a BAXI Manresa por 81 a 71. Los de Sito Alonso ya tienen 15 triunfos, solo uno menos que, precisamente, su último rival, Baskonia y Gran Canaria por lo que las opciones de luchar por el título aun siguen abiertas. Dylan Ennis, con 23 puntos y 5 asistencias, volvió a ser el líder ante un BAXI Manresa que, desde que perdió ante Covirán Granada no ha vuelto a conocer la victoria.

En esa lucha por asegurar su billete a los playoffs, Gran Canaria y Baskonia flaquearon cuando menos debían. Los canarios cayeron ante Valencia Basket por 86 a 79, en un duelo que tenían aparentemente controlado tras ir venciendo por 13 puntos, pero que la lucha incansable de Brancou Badio acabó por dinamitar dicho colchón. El jugador taronja, con 27 puntos, 7 rebotes y 31 de valoración, lideró la remontada del Valencia Basket para dejar a su equipo como tercer clasificado. Mientras, los de Pablo Laso, que mostraron una de sus peores versiones del año, no tuvieron opción alguna ante Joventut Badalona y un Kassius Robertson que fue el termómetro del equipo y el que lideró con 25 puntos, 7 asistencias y 29 de valoración el triunfo de los suyos para dar un paso de gigante en su camino hacia el playoff.

