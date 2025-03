La gestión de la Policía Local de Granada centra el pleno extraordinario de este miércoles

La investigación por denuncias sobre los presuntos amaños en las oposiciones y procesos de promoción interna de la Policía Local de Granada en 2019 y en 2022 sigue su curso y bajo secreto de sumario. Seis agentes de la Policía Local de Granada están investigados, entre ellos el ya exjefe del cuerpo, José Manuel Jiménez Avilés, que presentó su renuncia un día después de los registros practicados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en las sedes policiales municipales el pasado 18 de febrero. También están entre los investigados dos funcionarios municipales y un psicólogo. Sobre toda la gestión de la Policía Local hablará este miércoles la alcaldesa, Marifrán Carazo, en el pleno extraordinario que se va celebrar en el Ayuntamiento de Granada, “en cumplimiento de lo que marca la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local” y tras la solicitud que hizo el PSOE, que pidió que se convocara este pleno para que se dieran explicaciones sobre lo sucedido con la entrada de los agentes de la UDEF para registrar en sedes policiales y municipales en la capital y también en Albolote. Y es que además de las denuncias interpuestas por el Ayuntamiento de Granada en la Fiscalía Provincial sobre supuestos amaños en la oposiciones de la Policía Local, también interpuso denuncias el Ayuntamiento de Albolote.

Todo estalló a principios de febrero, cuando el diario The Objective desveló unos audios en los que, supuestamente, el hasta entonces jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, daba instrucciones a miembros del tribunal para beneficiar a determinados opositores en los procesos de selección para acceder a la Policía Local en Albolote. En uno de esos audios en los que está implicado José Manuel Jiménez Avilés, él mismo reconocía que quitó una multa a una concejala porque le “salió de la polla”, mientras que en otro pedía al inspector Alberto Pérez que un aspirante a las oposiciones de 2024 para cuatro plazas de turno libre para la Policía Local de Albolote "tenía que salir porque lo necesita" y que sacara “un 8 o un 8,5”. “Que no lo ponga todo para que no saque un diez, que se quede en un 8 o un 8,5”, se escucha en el audio desvelado por The Objective.

El ya exjefe de la Policía Local de Granada también hablaba en uno de los audios sobre la elaboración de informes para ponerlos "a la firma de Jorge Saavedra", el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada. Y en otro explicaba al subinspector Francisco Miguel Padilla Rodríguez que mandó un coche a la concejala a la que se le quitó una multa para que la llevase a la Huerta del Rasillo y allí devolverle su vehículo, retirado previamente, y retirarle la denuncia. Sobre todo esto, la alcaldesa de Granada ya comentó que su instrucción siempre ha sido que “quien la hace, la paga” y que “no se perdona ni una sola multa”. “Se tendrá que demostrar lo que se dice en el audio”, dijo también su momento la regidora, quien en el pleno extraordinario de este miércoles podrá dar más explicaciones sobre todo este asunto.

Investigación sobre supuestos amaños en oposiciones de la Policía Local de Granada

La investigación sobre los procesos de promoción interna y de oposiciones de la Policía Local de Granada avanzó y se produjeron varios registros de la UDEF en las dependencias de la Policía Local de Granada ubicadas en la Huerta del Rasillo y en el Complejo Administrativo Los Mondragones para recabar información en relación con las denuncias por la presunta comisión de delitos en las oposiciones de la Policía Local de 2019 y de 2022. También hubo registros en dependencias del Ayuntamiento de Albolote, ya que también se denunciaron presuntos amaños en las oposiciones para la Policía Local del municipio.

El que hasta ahora era el jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, renunció a su cargo tras el estallido del caso del posible amaño de las oposiciones al cuerpo. Jiménez Avilés fue nombrado como jefe de la Policía Local de Granada por primera vez en 2011 con el gobierno de José Torres Hurtado. Estuvo hasta 2016, cuando el PSOE llegó a la alcaldía y decidió nombrar a un nuevo jefe de la Policía Local, ya que es un cargo de libre designación. Fue José Antonio Moreno su sustituto. Con la llegada del bipartito PP – Ciudadanos, Jiménez Avilés volvió a ser nombrado jefe de la Policía Local, el 25 de julio de 2019, cuando fue presentado por el entonces concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz. Su nombramiento se produjo tras un procedimiento interno de selección en el que participaron miembros de la escala técnica policial, según destacó entonces el edil. Jiménez Avilés dejó de ser el jefe de la Policía Local de Granada en 2021 con la llegada de nuevo del PSOE a la alcaldía, que volvió a nombrar a José Antonio Moreno. En 2023, con el regreso del PP al Ayuntamiento Granada, Jiménez Avilés fue designado otra vez como jefe de la Policía Local. Su renuncia al cargo se produjo “para salvaguardar la imagen de la Policía Local de Granada”, según indicó la alcaldesa en su momento, quien apeló también “a la presunción de inocencia”. Carazo aseguró que hay “muchas personas que son investigadas y después se archiva su causa”.

Más denuncias por amaños en otros municipios de Granada

Además de los Ayuntamientos de Granada y de Albolote, la Fiscalía ha recibido otras denuncias sobre procesos de oposiciones a Policía Local en otros cuatro municipios granadinos que partieron de particulares, concretamente de opositores que aspiraban a una plaza en Almuñécar, Órgiva, Algarinejo y Las Gabias. A estos municipios se sumó Pulianas, que denunció también un presunto amaño en sus oposiciones a Policía Local.

