Germán y Montoro, disponibles para recibir al Mallorca

Los futbolistas del Granada CF Germán Sánchez y Ángel Montoro vuelven a estar disponibles para Diego Martínez de cara al próximo encuentro ante el Mallorca.

Tanto el valenciano como el gaditano, dos de los pilares fundamentales en los planes del técnico vigués, llevaban en el dique seco más de un mes por sendas lesiones en el aductor y en el isquiosural.

Así, tras ejercitarse hoy con el grupo y teniendo en cuenta el resto de lesionados que pueblan la enfermería nazarí, lo normal es que ambos formen parte de la convocatoria para recibir al Mallorca el próximo domingo, 5 de enero, a las 12 de la mañana.

Se trata de una noticia fabulosa para los intereses granadinistas, pues el conjunto rojiblanco echa mucho en falta a ambos jugadores cuando no están sobre el verde. No obstante, Diego Martínez no es muy acostumbrado a forzar la vuelta de sus jugadores y suele diferenciar entre el alta médica y el ‘alta competitiva’.