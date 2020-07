Germán Martínez vuelve a casa y jugará en el Covirán Granada

Germán Martínez regresa al Covirán Granada. Tras dos temporadas cedido en LEB Plata, el canterano de la Fundación CB Granada formará parte de la plantilla dirigida por Pablo Pin para su tercera temporada en LEB Oro, competición en la que debutará el rojinegro tras llegar al club en categoría cadete.

Germán Martínez ya jugó 14 partidos con el Covirán Granada durante la temporada 2016/17, aunque fue en la 2017/18 cuando pasó a formar parte a todas luces del primer equipo. El granadino disputó los 31 partidos que necesitó su equipo para conseguir el ascenso a LEB Oro y ser campeón de la Copa LEB Plata.

Uno de sus mejores encuentros durante esa temporada fue en la pista del CB L’Hospitalet. Ante el conjunto catalán Germán Martínez anotó 12 puntos al sumar 4 triples de los 5 que intentó.

El canterano se ganó una renovación por tres temporadas. Las dos primeras ha estado cedido en LEB Plata, categoría en la que ha vestido las camisetas del CB Plasencia y del CB Villarrobledo. En el conjunto manchego ha firmado una gran temporada en los 25 encuentros que ha disputado.

Con una media de más de 26 minutos, Germán Martínez ha promediado 7’9 puntos (64’4% de aciertos en lanzamientos de dos puntos y 41’9% en triples), 3’3 rebotes, 2’4 asistencias y 7’6 de valoración.

Una de sus actuaciones más destacadas se produjo en la jornada décimo sexta contra el FC Barcelona B. El granadino anotó 10 puntos (80% de aciertos en tiros de campo), capturó 4 rebotes, repartió 5 asistencias y recibió 4 faltas para sumar 18 de valoración. Además, en la jornada 14 acabó con 16 puntos y 6 asistencias ante el Albacete Basket.

Declaraciones del entrenador y director deportivo del Covirán Granada, Pablo Pin: “Estamos muy contentos de volver a contar con Germán y tener su energía. Es un jugador por el que, hace unos años, apostamos por su crecimiento. A nivel de madurez ha mejorado mucho. Es un jugador de la casa y estoy seguro que nos va a ayudar y va a demostrar su mejoría para competir con el equipo”.

Declaraciones del jugador del Covirán Granada, Germán Martínez

¿Qué aprendizaje obtiene de las dos últimas temporadas?

“En Granada compartía la dirección en pista con Carlinhos y Corts. Al salir fuera me he enfrentado a esa situación yo solo y he sido capaz de mejorar la gestión del equipo o el tiempo del partido. Creo que mi juego ha ido madurando y físicamente he tenido una mayor evolución”.

¿Qué espera de la temporada?

“Espero que sea una temporada muy divertida e ilusionante para todos. Tenemos muchas ganas de empezar. Yo conozco el nuevo formato al haber estado en LEB Plata y es mucho más duro desde el principio, pero tenemos ganas de afrontarlo”.

¿Preparado para el reto de la LEB Oro?

“Me siento preparado, pero también llevo trabajando todo el verano con Zamo (Alberto Fernández), para llegar con mi mejor versión posible al inicio. Durante la temporada daré lo mejor de mí cada día”.

¿Qué le ha dicho Pablo Pin?

“Me ha dado toda la confianza posible, algo que ha provocado un aumento en mi ilusión. Yo estoy dispuesto a realizar cualquier cosa que me pida Pablo para el beneficio del equipo”.

Mensaje para la afición

“Espero que sigan apoyando al club después de los meses complicados que estamos atravesando. Creo que va a ser un año muy ilusionante. Nosotros lo dejaremos todo en la pista por ellos y por el club”.