Germán Martínez: “Veo bien que los exámenes sean presenciales si se garantiza la distancia”

Germán Martínez ha sido uno de los grandes apoyos del Covirán Granada en el último mes. Al jovencísmo jugador no le ha quedado otra que dar un paso adelante tras las lesiones de sus compañeros en el puesto de base y ha dado un buen rendimiento cuando le ha tocado dirigir el juego.

Ahora, con el parón forzado que ha tenido el Covirán por las suspensiones de tres partidos, el canterano rojinegro opta por mirar al futuro y plantear el resto de la temporada a largo plazo. También ha querido mojarse, como estudiante universitario, por todo el revuelo que se ha formado en Granada después de que la UGR tenga la intención de hacer sus exámenes de forma presencia.

Positivo de Christian Díaz: “Al principio tuvimos dudas, porque él había estado en contacto con un positivo y no sabíamos a ciencia cierta si él lo tenía o no. Mientras él se hizo la prueba el resto estábamos expectantes al resultado. Una vez que se dio su positivo todos nos fuimos a casa y seguimos el protocolo y nos hicimos cada uno la correspondiente PCR y nos aseguramos que de que el resto éramos negativos. Es lo que nos toca este año, es una situación muy anómala pero que está pasando en todos los equipos este año”.

Tercer partido suspendido: “Para nosotros está siendo raro. Estábamos metidos en la dinámica y de pronto parar por un periodo tan largo, ya llevamos casi un mes, es extraño. El no poder entrenar para un objetivo inmediato como es el partido del fin de semana es raro, pero podemos usar este tiempo para meter un poco más de carga e intentar llegar mejor a todos los partidos que nos vendrán de golpe. Ir gestionando nuestros sistemas de juego a la larga nos va a servir”.

Recuperaciones de las lesiones: “Para nosotros es importante que estén bien. El último que queda y que ya está en su etapa final es Thomas Bropleh. Nos han venido bien estas semanas para que hombres como Lluis, Christian o Manu se reincorporen tanto a los entrenamientos como a la competición”.

Aumento de minutos por las lesiones: “Se entrena para que si te llega una oportunidad que en un principio no ibas a tener muestres tu rendimiento. Al final los dos últimos partidos siempre me queda la espinita clavada de que se podría haber hecho un poquito mejor, pero yo creo que al final he sabido dar dirección al equipo que al faltar dos bases creo que es lo que más se necesitaba. Voy a seguir entrenando al máximo nivel por si llega otra oportunidad demostrar que puedo estar en la pista asumiendo minutos”.

Puntos a mejorar personalmente: “Se puede mejorar en todos los aspectos, tanto en defensa como ataque. Si me tendría que poner algo concreto sería en la lectura del bloqueo directo, que es lo que más se utiliza hoy en día. Puedo aprender mucho de los bases que están aquí como son Lluis y Christian, que tiene muchísimo nivel. También me gustaría mejorar en físico, mental, en el juego… en todo se puede crecer”.

Segunda fase de la competición: “La verdad que esta segunda fase será importante para ver cómo quedará la clasificación de victorias y derrotas. Es complicado saber cómo estamos sin el ritmo de competición y habrá que ver y prepararse muy bien. Nos vendrán siete partidos en cuatro o cinco semanas y tendremos que ser capaces de mantener el nivel y que tenemos hambre de estar arriba en la clasificación”.

Pocos contagios en el equipo: “Hemos tenido muchas recomendaciones por parte del club para evitar al máximo la posibilidad de contagio. Creo que todos las estamos cumpliendo muy bien, como no frecuentar aquellos lugares en los que hay más probabilidades de estar expuesto al virus, como los lugares de reunión habituales. Siempre utilizamos las mascarillas menos cuando estamos entrenando. Yo de vez en cuando tengo que ir a clase y intento seguir todas las medidas de seguridad. Lo malo es cuando la gente que tienes alrededor no es tan responsable, entonces es cuando se aumenta el riesgo.

Compaginar el Covirán Granada con los estudios: “Es muy complicado. Tienes siempre que cuadrarlo todo. Este cuatrimestre estoy teniendo ayudas de algunos profesores para poder flexibilizar los horarios. Hay que tener muchas ganas y mucha fuerza de voluntad. En España es complicado combinar el deporte de alto rendimiento con los estudios, pero se puede.

Anécdotas con profesores: “A los profesores normalmente le explico que soy parte del equipo y vemos la forma en la que me pueden ayudar. A lo mejor en vez de ir a una práctica que me coincide con un entrenamiento pregunto a ver si me dejan hacer un trabajo complementario. Ellos muchas veces tienen que seguir la guía docente, pero normalmente sí que dan facilidades. Este año tengo dos asignaturas de baloncesto que me las dan David Cárdenas, el entrenador del equipo EBA, y Maribel Piñar, del RACA, ellos sí me conocen, porque están en ese ámbito. Algunos profesores sí se portan y otros que son más inflexibles con su guía docente y te tienes que aguantar porque no te dejan la evaluación continua si te falta algo”.

Presencialidad en los exámenes de la UGR: “Hay que saber la situación de la pandemia en la que estamos. Desde mi punto de vista, si se puede garantizar un mínimo de cinco o seis metros entre cada alumno y las limpiezas después de cada examen, creo que hay posibilidad de hacerlo presencial. Con diez clases para un examen puedes incluso asegurar un espacio suficiente entre los alumnos. Si se cumplen las medidas no me parece descabellado que se hagan presenciales, pero entiendo que la gente esté preocupada e intente hacer los exámenes online”.