Gene Hackman y su esposa, encontrados muertos en su casa de Santa Fe (EEUU)

Gene Hackman, una de las figuras más icónicas del cine estadounidense, y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados muertos en su residencia de Santa Fe este miércoles por la tarde. Las autoridades locales confirmaron la noticia, aunque hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento de la pareja, que llevaba más de 30 años casada y vivía en Nuevo México desde hacía décadas.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, declaró que los cuerpos fueron hallados sin signos aparentes de violencia, pero se ha iniciado una investigación para determinar los detalles del suceso. Se espera que las autopsias arrojen más información en los próximos días.

La noticia ha conmocionado a la comunidad cinematográfica y a los millones de seguidores del actor en todo el mundo. Hackman, considerado uno de los actores más versátiles de su generación, dejó una huella imborrable en la industria del cine con una carrera que abarcó más de seis décadas.

Gene Hackman: una carrera llena de éxitos

Nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, Gene Hackman construyó una de las trayectorias más destacadas en la historia del cine. Su talento y capacidad para interpretar personajes complejos lo convirtieron en un referente del séptimo arte.

A lo largo de su carrera, participó en más de 80 películas y obtuvo múltiples premios, incluyendo dos premios Óscar: Mejor Actor por The French Connection (1971), donde interpretó al implacable detective Popeye Doyle, y Mejor Actor de Reparto por Unforgiven (1992), el aclamado western de Clint Eastwood.

Entre sus papeles más memorables se encuentran:

• Bonnie and Clyde (1967): Su interpretación de Buck Barrow, el hermano del legendario criminal, le valió su primera nominación al Óscar.

• The French Connection (1971): Su papel como el detective Popeye Doyle lo catapultó a la fama y le otorgó su primer Óscar.

• The Poseidon Adventure (1972): Hackman protagonizó este clásico del cine de desastres, interpretando al heroico Reverendo Scott.

• The Conversation (1974): Bajo la dirección de Francis Ford Coppola, Hackman ofreció una de sus actuaciones más introspectivas en este thriller psicológico.

• Superman (1978, 1980, 1987): Dio vida al villano Lex Luthor en la icónica saga de Superman protagonizada por Christopher Reeve.

• Hoosiers (1986): Interpretó a un entrenador de baloncesto en una de las películas deportivas más inspiradoras de todos los tiempos.

• Mississippi Burning (1988): Su papel como un agente del FBI en esta impactante historia sobre el racismo le valió otra nominación al Óscar.

• Unforgiven (1992): Su interpretación del despiadado sheriff Little Bill Daggett le otorgó su segundo Óscar.

• The Royal Tenenbaums (2001): En este drama cómico de Wes Anderson, Hackman brilló como el excéntrico patriarca Royal Tenenbaum.

Tras su última película, Welcome to Mooseport (2004), Hackman decidió retirarse de la actuación y centrarse en su faceta como escritor. Publicó varias novelas, incluyendo Payback at Morning Peak y Pursuit, demostrando su talento también en la literatura.

Betsy Arakawa: la mujer que compartió su vida

Betsy Arakawa, de 63 años, fue una talentosa pianista clásica que mantuvo siempre un perfil discreto. Conoció a Hackman en la década de los 80, y la pareja contrajo matrimonio en 1991. Desde entonces, fueron inseparables, compartiendo una vida tranquila alejada de los focos mediáticos en Santa Fe. Aunque Hackman estuvo casado anteriormente con Faye Maltese, con quien tuvo tres hijos, su relación con Arakawa se consolidó como una de las más estables en Hollywood. Juntos, encontraron en Nuevo México un refugio donde disfrutar de su privacidad.

Reacciones y legado

La noticia de la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo. Directores, actores y seguidores han expresado su tristeza y admiración por el legado que deja el actor. El director Clint Eastwood, con quien Hackman trabajó en Unforgiven, declaró: “Gene fue un actor extraordinario y un gran compañero de trabajo. Su legado perdurará para siempre en la historia del cine.” Por su parte Robert Duvall ha expresado que "era un actor único, con una intensidad y autenticidad inigualables. Se va una leyenda.”

Las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida, con fans recordando sus mejores actuaciones y la huella que dejó en la gran pantalla.

Un adiós a una leyenda

El fallecimiento de Gene Hackman marca el fin de una era en Hollywood. Su versatilidad, carisma y talento lo convirtieron en uno de los grandes actores de su generación. A pesar de su retiro, su trabajo sigue inspirando a nuevas generaciones de actores y cinéfilos. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte, mientras familiares y amigos preparan una despedida acorde a su legado. Gene Hackman deja un vacío irreparable en la industria, pero su contribución al cine permanecerá intacta en la memoria de quienes admiraron su trabajo.