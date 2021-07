GB The Green Brand, la nueva imagen de Growbarato.net

Desde hace una década, Growbarato se ha caracterizado por ofrecer a sus clientes productos de máxima calidad a precios verdaderamente asequibles, razón por la que esta compañía se ha convertido en líder del sector y en referencia obligada tanto para los cultivadores de cannabis expertos como para los amateurs que están dentro y fuera de España, ya que recordemos que esta empresa también tiene presencia en Latinoamérica.

Después de 10 años, GrowBarato.net hace uno de los cambios más importantes de su historia y pasa a llamarse GB The Green Brand, asimismo estrena nueva imagen con un estilo fresco y actual que va a la par de las tendencias de hoy día.

De Growbarato a GB The Green Brand

Según el valenciano Erik Callado Vidal, CEO de GB The Green Brand, este cambio de nombre y logo tienen la intención de entrar de manera más fluida y amigable a un mercado internacional mucho más amplio y así poder acercarse a un público más variado que demande productos de calidad y una atención de primera.

No obstante, este cambio de identidad no afecta en lo absoluto la esencia de la empresa, quien a pesar de abandonar su antiguo nombre, hoy como GB The Green Brand sigue siendo la que cuenta con el inventario más extenso de productos especializados para el cultivo de cannabis. De igual manera, todo el equipo de trabajo sigue comprometido en brindarles a sus clientes una experiencia de compra efectiva, confiable y cercana.

Imagen renovada para una nueva era

El cambio de imagen obedece a las nuevas exigencias del mercado internacional actual, el cual está formado por personas que se muestran cada vez más interesadas en el cultivo de cannabis para su diferentes usos recreacionales y medicinales. Por eso, “GB La marca verde” se presenta con un estilo fresco y con un nombre llamativo que resulta más inclusivo.

Por otro lado, los clientes habituales pueden estar tranquilos, ya que la empresa ha decidido que los cambios tienen que hacerse gradualmente para no causar incomodidad entre sus usuarios más fieles, sino todo lo contrario, familiarizarlos de manera paulatina con el nuevo nombre y la nueva imagen.

Tiendas GB

La renovación de GB es integral, es decir, no solo se trata de un cambio de logo, sino que también sus tiendas físicas y tienda online experimentarán cambios importantes en pro de aportar una mejor sensación al cliente, sin dejar de ofrecer los precios más baratos.

En este sentido, los establecimientos existentes adoptarán gradualmente los nuevos colores, estilo y diseño de la nueva imagen hasta completarla, mientras que los locales que se abrirán en los tiempos venideros ya tendrán el nuevo concepto, el cual se pretende sea especial y un poco más sofisticado. Por su parte, la tienda online ahora es mucho más intuitiva y tiene mayor accesibilidad.

Productos exclusivos GB

Con el cambio de imagen también llegó la creación de productos exclusivos marca GB que pasan a formar parte del amplio inventario de la empresa, los cuales están garantizados gracias a que son de máxima calidad.

Los diferentes productos de la marca GB son originales y únicamente los podrás comprar en las tiendas físicas y online de GB The Green Brand.