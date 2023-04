La gastronomía y la sidra vasca llegan a Granada de la mano de Ibagar

La Alquería de la Vega celebra los próximos 26 y 27 de abril unas jornadas gastronómicas que seguro serán todo un éxito y se convertirán en una cita obligada para los próximos años. Con un formato distinto al de la mayoría de estos eventos, la sidra vasca tomará todo el protagonismo. De la mano de Ibagar, empresa granadina de catering, restauración y eventos, la Bodega Sidras Aburuza viaja hasta la provincia para traer la mejor sidra y comida vasca.

Miguel Ibáñez, director general de Ibagar explica que lo importante de estas I Jornadas de Sidrería Vasca no será el menú, sino la bebida. "Los próximos 26 y 27 de abril, los clientes podrán degustar todas las sidras que elabora esta bodega, una bebida que cuenta con denominación de origen y que son muy conocidas en el norte del país".

A las mejores sidras del País Vasco se le unirá un menú de excepción. Los aperitivos estarán conformados por chistorra a la sidra y bacon, mientras que el menú contará con tortilla de bacalao, tacos de bacalao frito con pimientos verdes, txuleta a la parrilla con patatas y ensalada, queso Idiazabal con dulce de manzana y nueces, tejas y cigarrillos de Tolosa. Como no puede ser de otra forma, el plato fuerte de las jornadas será la Sidra Aburuza. Los comensales dispondrán, además, de dos consumiciones a elegir entre Cerveza Alhambra, vino tinto Arcum D.O de Ribera del Duero y vino blanco Pandora D.O. Rueda.

Además, Miguel Ibáñez explica que "todos los productos que se servirán en la mesa son del norte, hemos querido usar los mismos que usan ellos en su tierra para que se pruebe en Granada de la forma más auténtica posible lo que se come y bebe allí".

Para que la autenticidad de estas I Jornadas de Sidrería Vasca lleguen a su máxima expresión, Ibagar y Bodegas Aburuza han confeccionado un menú a compartir al más puro estilo vasco. "En el norte son mucho de cuadrillas, por eso hemos pensado que la comida sea mínimo para dos personas. Queremos que la gente venga con sus amigos, pareja o familia a disfrutar de la mejor sidra y gastronomía vascas".

El precio para asistir a estas jornadas, que contará con la presencia de la propia familia Aburuza para explicar la elaboración de las sidras a degustar, será de 45 euros por persona y las reservas se pueden realizar en los siguientes número de teléfono: 958 57 98 70 y 621 29 37 35.