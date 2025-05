García Amado: "Las declaraciones de Escribá están fuera de tono"

El director general del Granada, Alfredo García Amado, ha comparecido en la tarde de este jueves para acometer un repaso de la situación del club tras la salida de Fran Escribá y la llegada de Pacheta al banquillo rojiblanco. El dirigente ha señalado que las declaraciones del ya exentrenador en su despedida "están fuera de tono". Por otro lado, ha recalcado en su fe en Pacheta para insuflar ilusión en este tramo final de campaña a la afición, a la que ha calificado de "soberana" para realizar criticas siempre que sean respetuosas.

¿Llega tarde el cambio de entrenador?

García Amado ha expresado que "las decisiones del cambio de entrenador llegan cuando el club entiende oportuno tomar esta decisión", aunque ha admitido que "probablemente" se podría haber "tomado con anterioridad". Por encima de todo, ha dejado claro que "la persona adecuada es Pacheta" con la visión de "un proyecto a futuro".

Reflexión para dar el paso

El director general ha asegurado que "esto no es una decisión que se toma el otro día". "El último partido es el detonante para esta decisión que veníamos madurando lógicamente por la tendencia y la trayectoria del equipo que era preocupante", ha añadido.

Declaraciones de Escribá en su despedida

"A mí me sorprendieron sus declaraciones que, para mí, están fuera de tono cuando aquí ha sido tratado de una manera excelente y como tratamos a todos los entrenadores, apoyándole en todo momento durante su estancia profesional en la entidad", ha aseverado el responsable. Además, ha incidido en que se trata de "las mismas personas que en su momento apuestan por la contratación del míster", al que le ha reprochado sus palabras desde "su experiencia y su edad".

El director general ha insistido en que "aquí no se tiene ganas a nadie" porque "esto es un club profesional de fútbol". "Después del partido de Córdoba, no hace falta ser director general de entidad, sino que a todos nos generaron dudas. Que tú vayas a Córdoba y pierdas 5-0; vayas a Tenerife y pierdas; vayas a Cádiz y pierdas. El partido del Zaragoza se genera una dinámica que lógicamente es objeto de debate permanente por las personas que estamos en el club", ha relatado. Por otro lado, ha dejado claro que las cinco personas que toman estas decisiones son él mismo, la presidenta Sophia Yang, Javier Aranguren, adjunto a la presidencia, Javi Alonso, secretario técnico, y el ojeador Miguel Melgar.

¿Es un fracaso entregar a Pacheta esta situación?

Preguntado por la difícil papeleta que debe afrontar Pacheta y lo que supone, García Amado ha rechazado realizar ya una valoración sobre la temporada. "Lo que hacemos es tratar de poner todo lo que podamos para llegar a esa clasificación de playoff. Nos quedan nueve puntos por disputar y lo que entendíamos es que en la dinámica que estaba el equipo no lo íbamos a conseguir. Lo que hemos hecho es tratar de poner todo lo que esté en nuestras manos para luchar por ello", ha argumentado.

Virtudes de Pacheta

El dirigente ha calificado de "lujo" contar con el nuevo preparador y ha destacado la "gran relación personal" que mantienen y la "admiración profesional" que siente por él. Entre los elogios lanzados, ha ensalzado su apuesta por "venir a estos tres partidos" con ese deseo de que sean siete.

Opción Lucas Alcaraz

García Amado ha asegurado que no se ha valorado la opción de que Lucas Alcaraz tomase el mando del equipo.

Llegó el 'sí' de Pacheta

"Con Pacheta hemos hablado en reiteradas ocasiones de que esté aquí y no ha coincidido. Simplemente que se ha dado el momento, la circunstancia y que él ahora se ha ilusionado por venir. Creo que nos va a dar un empuje de ilusión a todo el granadinismo y ayudarle todos para ver si somos capaces de sumar los puntos necesarios para llegar al playoff y luego ya habrá tiempo de analizar la temporada", ha manifestado el director general.

Criticas de la afición

El responsable ha manifestado que quieres no aceptan las críticas en el fútbol se "equivocan de sector". "Siempre digo que soy muy respetuoso con la afición. Es soberana, puede expresar lo que quiera siempre con educación y con respeto", ha insistido.

El "optimismo" de Pacheta

El director general de la entidad ha hecho hincapié en el "optimismo" que siempre transmite el nuevo técnico rojiblanco. "Creo que le va a inyectar al equipo esa motivación, esa fuerza que echábamos de menos. Cuando hablábamos antes también de una de las causas por las que también se produce el cese de Fran es porque nosotros cuando veíamos, no solamente los resultados, que son vitales en el fútbol, sino la sensación que teníamos del equipo de que en esta dinámica no lo íbamos a conseguir. No íbamos a competir estos últimos tres partidos en el nivel que nosotros deseamos", ha explicado. Asimismo, ha querido resaltar que "con la llegada de Pacheta estamos generando ya el proyecto del año que viene", en el que el preparador será "partícipe en la toma de decisiones deportivas".

Figura del director deportivo

El dirigente no tiene conocimiento de si se incorporará a un perfil para la dirección deportiva cuando acabe la campaña o "si alguno de los que están toma el papel". Por otro lado, ha declinado la posibilidad de hablar sobre los futbolistas que acaban contrato antes de que finalice la temporada.

Negociación con Pacheta

"Fue muy fácil, la verdad. Cuando dos personas se quieren poner de acuerdo es mucho más fácil. Él tenía una gran ilusión que te sorprende".

Pacheta, el primer fichaje de la próxima temporada

García Amado ha recalcado la importancia de "saber que el entrenador va a ser Pacheta". "Todos los chicos que están ahí saben que él que va a decidir con un peso importante en la toma de decisiones, lo que va a entrenar el año que viene es el que está entrenándoles ahora. Creo que es un tema y un argumento muy importante", ha insistido. Su idea es tan fija que ha dejado claro que el resultado de los tres próximos choques no la cambiará pasé lo que pasé.

Posible pleno de puntos para entrar al playoff

Preguntado por un posible nueve de nueve en las tres jornadas finales, el director general rojiblanco ha apostado por pensar únicamente en el Deportivo. Además, ha querido recordar que cinco de los seis primeros clasificados de la tabla son conjuntos que ya estaban en Segunda el pasado curso. "Esto significa que el fútbol, gracias a Dios, no solamente es presupuesto, sino que también es bueno acertar en los jugadores, en el entrenador y tener un buen clima todos juntos", ha añadido.