Ganar o ganar, la única opción para mantener viva la esperanza

El Covirán Granada solo puede tener un objetivo en mente este sábado: solo vale ganar. Los rojinegros visitan (20:45 horas) en esta Jornada 30 a un Dreamland Gran Canaria que trae, sobre todo, buenos recuerdos. Más si cabe a las alturas a las que ya se encuentra la temporada. Un duelo ante los de Jaka Lakovic en el mes de mayo es sinónimo de alegría y, sobre todo, de permanencia. Hace casi un año, los rojinegros lograban remontar una diferencia de 16 puntos para conseguir la salvación in extremis por segundo año consecutivo. En este 2025, también vale únicamente la victoria si se quiere que el desenlace final sea el mismo.

Los granadinos llegan a este encuentro con mejores sensaciones que las experimentadas semanas atrás. La victoria ante BAXI Manresa del pasado fin de semana ha aflojado levemente la soga que ya apretaba el cuello del Covirán Granada. Romper la mala racha de nueve derrotas consecutivas y ver que la distancia hasta la permanencia se recorta ha sido un impulso sumamente positivo que debe seguir traduciéndose en victorias. Los de Pablo Pin necesitan ganar sí o sí en el Gran Canaria Arena y esperar una derrota de Bàsquet Girona, que se mide a La Laguna Tenerife en Fontajau, para poder decir definitivamente que la lucha por continuar en la ACB la próxima temporada sigue abierta. Todo lo que no sea vencer hará que la llama de esperanza que se avivó el pasado fin de semana vuelva a verse más tenue, casi apagada.

Para este duelo, Pablo Pin volverá a contar con los mismos efectivos que en la pasada jornada. Por suerte las lesiones parecen haber dicho adiós a los rojinegros o al menos eso se desea. Sergi García volverá a formar parte de la rotación, mientras que Scott Bamforth y Gian Clavell continúan con sus procesos de recuperación. En lo que al puertorriqueño se refiere, el jugador muestra un mejor estado físico, ya ha ganado algo de peso y, sobre todo, de músculo y ya está pudiendo completar entrenamientos completos junto a sus compañeros. Por parte de Bamforth, el estadounidense sigue ejercitándose en solitario.

La posibilidad de contar con una rotación de 13 jugadores permite, sin lugar a dudas, ver una versión más competitiva del Covirán Granada. El regreso de García hace que Rousselle y Ubal cuenten con unas rotaciones más cortas lo que aumenta su capacidad física y su energía en la pista. Si a esto se le añade la mejora evidente de Riccardo Visconti o Giorgi Bezhanishvili y la vuelta a la mejor versión de Elías Valtonen, los rojinegros vuelven a ser un equipo competitivo con opciones claras de victoria siempre y cuando se vuelva a ver la versión coral que se mostró hace una semana en el Palacio de Deportes. La gran duda entorno a la convocatoria de este sábado será la presencia o no de Sam Griffin. El estadounidense no formó parte de la rotación ante Manresa, una ausencia de la que Pablo Pin no quiso dar explicaciones. Además, Ousmane Ndiaye tampoco disfrutó de minutos en la pasada jornada.

Para competir, y sobre todo vencer, a Dreamland Gran Canaria, los granadinos deberán poner el foco no solo en el nivel físico y en pasarse bien el balón, dos aspectos que el técnico rojinegro resaltó en su rueda de prensa previa, sino también en su acierto desde el tiro exterior. Ante Manresa, tan solo se anotaron dos triples en el primer cuarto, un acierto que no volvió a aparecer hasta el último periodo donde se sumaron tres mas dejando un balance final de 5 anotados de 24 intentados. Solo Elías Valtonen encontró una fiabilidad impoluta con un 3 de 3. García anotó otro, de cuatro intentados y Visconti el quinto, con siete lanzamientos realizados. Jugadores como Noua, Ubal, Rousselle y Silverio se fueron de vacío desde la línea de 6'75, un factor que puede ser clave para frenar a un Gran Canaria que cuenta con Caleb Hosmeley entre sus filas, el jugador que con cinco triples consecutivos arrebató la posibilidad de victoria al Covirán en la ida.

Gran Canaria, ante la necesidad de hacerse fuertes en casa

Los rojinegros tendrán ante sí a un rival con un objetivo totalmente opuesto. Los de Jaka Lakovic tienen su mirada fija en los Playoffs de la ACB, una fase final de la competición que podrán asegurar si cumplen ante su público. De los seis partidos que restan en su calendario (cuentan con un partido aplazado ante Hiopos Lleida de la Jornada 27), cuatro se disputarán en el Gran Canaria Arena por lo que hacer de su pista un fortín abrirá las puertas hacia la lucha por el título de la Liga Endesa.

Los canarios marchan octavos en la tabla con 15 triunfos y 14 derrotas, empatados con Baskonia y distanciados por un partido de UCAM Murcia por abajo y de Joventut y Manresa por arriba. El factor cancha parece casi imposible dado que tiene al Barcelona (quinto clasificado) a tres victorias, pero no sufrir para entrar a los playoffs será el gran objetivo a conseguir.

Como ya ocurría en el duelo de ida, las principales armas de Gran Canaria pasan por una plantilla tremendamente física, un juego interior claramente superior al de los rojinegros con Tobey y Conditt como grandes referentes y un juego exterior donde el acierto de efectivos como Brussino, Homesley o un viejo conocido como Joe Thomasson puede ser letal para un plantel rojinegro que deberá volver a tirar de garra y de una defensa excelente para romper su mala racha en las islas, lugar en el que aun no conoce la victoria.