Ganar, la única opción para el Covirán Granada

Segunda parada en el sprint final de la fase regular para el Covirán Granada. Tras la victoria del pasado martes frente al Real Murcia, los rojinegros afrontan su segundo partido en menos de 48 horas, esta vez ante el CB Almansa. Los de Pablo Pin regresan al Palacio de Deportes en busca de su tercer triunfo consecutivo para colocarse, cada vez más cerca, de los primeros puestos de la tabla que conceden el acceso a la lucha por el ascenso.

Los de Pablo Pin llegan a este segundo asalto con la moral por las nubes tras dejar a un lado la mala racha de hace unas semanas. Los granadinos vuelven a ser ese equipo consolidado, sin fisuras ni dudas, que sabe a lo que juega y, sobre todo, que confía en sus posibilidades para llevarse la victoria. Recuperaron sensaciones frente a Alicante, se reafirmaron ante Murcia y ahora toca mantener la buena dinámica.

La única duda que puede surgir sobre el equipo gira entorno al estado físico de los jugadores. Con la baja asegurada de Bamba Fall, que sigue recuperándose de su esguince en el tobillo, y con un Alex Murphy con minutos extra en sus piernas tras su participación con la selección de Finlandia, a lo que hay que sumar que el Covirán Granada jugó un intenso partido hace apenas dos días, los rojinegros podrían empezar a acusar un excesivo agotamiento.

Hay que recordar que Pablo Pin no podrá contar para este encuentro con Edu Gatell y Moisés Andriassi. Al tratarse de un encuentro aplazado, que se debió disputar en la primera semana de enero, ambos jugadores no estaban inscritos con el conjunto rojinegro, por lo que el debut del base y el pívot deberá esperar hasta el domingo en el choque frente a Palma.

El encuentro frente al CB Almansa vuelve a ser una final para el Covirán Granada. El plantel dirigido por Rubén Perello es un rival directo de los granadinos en la lucha por los cinco primeros puestos de la tabla. Actualmente, los manchegos se posicionan sextos en la clasificación con 8 victorias y seis derrotas, tan solo un triunfo menos que los rojinegros, por lo que ganar este partido dará un empujón a los locales para conseguir su primer objetivo de la temporada.

Almansa visitará el Palacio de Deportes tras perder sus dos últimos encuentros frente a Palma (próximo rival del Covirán Granada) y Alicante. La racha negativa de los manchegos puede ser un arma de doble filo para los de Pablo Pin, por lo que nuevamente, la concentración durante los 40 minutos será fundamental para llevarse el triunfo. Bropleh y Murphy tendrán un papel fundamental en este nuevo desafío al ser los encargados de cargar la zona en ataque y tratar de controlar el rebote lo máximo posible.

A partir de ahora, todos los partidos serán finales. Una vez superado el primer obstáculo, el único objetivo del Covirán Granada debe ser ganar y solo ganar. La primera línea de meta de la temporada está cada vez más cerca, pero hay que ir paso a paso. Próxima parada, Almansa.