La nieve no se ha dejado ver finalmente en la capital, pero sí en otros puntos de la provincia. El temporal de frío y lluvia ha cubierto con un manto blanco multitud de municipios de Granada. De Dúrcal a Montejícar y de la Sierra de la Alfguara, en Alfacar, a Gor pasando por Cumbres Verdes. No hay comarca que este miércoles no haya amanecido con alguno de sus rincones cubierto de nieve.

En su apuesta por la interactividad y el periodismo multimedia, GranadaDigital ha hecho un llamamiento en redes sociales para que los lectores compartan con el diario líder nativo digital las instantáneas más espectaculares que la borrasca ha dejado en sus respectivos municipios. Montañas nevadas, tejados cubiertos hasta el horizonte o carreteras decoradas por el color que más y mejor caracteriza el invierno. En esta noticia que se irá actualizando a lo largo de la jornada te dejamos las mejores postales de este miércoles nevado en Granada.

En Twitter, María José (@jozuma22) ha compartido esta espectacular instantánea de Montefrío, donde, asegura, "sigue nevarrasqueando".

@Rafagrana5, por su parte, ha detenido el tiempo con dos impresionantes instantáneas de Gor, en el Altiplano Granadino.

Samuel, directamente, ha optado por grabar en vídeo el aspecto que presenta Cumbres Verdes.

Y en Facebook, Nereida Ros Baldo ha tomado desde Dúrcal esta sugerente foto de Sierra Nevada vista desde la perspectiva que da la comarca del Valle del Lecrín.

En los comentarios de Facebook, mientras tanto, otros usuarios han ido informando del estado de la nieve en sus ciudades. "Granada capital, mucho frío y sin nieve", ha aclarado nuestra lectora Gema Garrido. Sonia Castaño, por su parte, ha apostillado que "en Baza nada, en la Sierra sí, pero no tanta como se esperaba". Y desde Motril, Rosa María Peña Quesada, exclama rotunda que "en Motril, frío de olé. Nieve no, pero aire... puff".

También Andrea Florentina ha dejado dos instantáneas de lo que parece un cristal cubierto por la helada y un coche también escarchado en Huéscar.

Y desde un lugar indeterminado, Jony Torices ha compartido una impresionante instantánea de madrugada.

Antonio Agudo Huete ha captado esta bella panorámica de la Sierra de la Alfaguara.