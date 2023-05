Gafas, 'smartwatch' o auriculares, todo lo que los granadinos olvidan en los taxis

¿Alguna vez has ido en taxi y te has dejado olvidada alguna pertenencia? Pues no te preocupes, no estás solo pues esta es una práctica bastante habitual. Es por ello que la Gremial Provincial del Taxi de Granada acostumbra a instar a sus clientes que revisen si llevan consigo todas sus pertenencias antes de bajarse de los vehículos, pero siempre hay alguno que no lo escucha...o se le olvida.

Un verdadero botín es lo que se encuentran los taxistas de Granada en el interior de muchos de sus vehículos. En esta ocasión, los taxistas han encontrado en sus respectivos taxis: tres gafas graduadas, siete gafas de sol, cinco móviles, tres juegos de llaves, dos llaves de coche, un smartwach, una cartera, cuatro tarjetas, un DNI, un guante de moto, dos gorras, un paraguas, una carpeta, una mochila, dos chaquetas, una sudadera, una estola, una pitillera, una navaja y auriculares.

Si sospechas que alguno de estos objetos es tuyo o ahora lo recuerdas -a buenas horas, por cierto- siempre puedes llamar al departamento de objetos perdidos de la Policía Local de Granada que es donde la Gremial Provincial de Taxistas entrega todos estos objetos. Debes llamar al teléfono 958248103 o escribir al correo electrónico [email protected].

Si no quieres quieres que una pertenencia se te quede olvidada en un taxi te ocurra, haz caso a la recomendación de Pide Taxi Granada, que nos recuerda la importancia de revisar que siempre lleves todas tus pertenencias antes de bajar del vehículo.