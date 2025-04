Un estudio de la UGR afirma que la fuerza muscular protege el cerebro

Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada y del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en colaboración con expertos internacionales, ha demostrado que la fuerza muscular en adultos mayores de 65 años sin deterioro cognitivo se relaciona con una mayor cantidad de materia gris cerebral. Según los resultados del estudio, la fuerza de prensión manual o del tren superior está directamente asociada con mayores volúmenes de materia gris en diversas áreas corticales y subcorticales del cerebro. Además, el impacto positivo se refleja especialmente en la memoria de trabajo espacial y en la flexibilidad cognitiva, ambas esenciales para el envejecimiento saludable.

El estudio forma parte del ensayo clínico aleatorizado 'Active Gains in brain Using Exercise During Aging' (Agueda) y ha sido publicado en la revista 'Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports'. En él participaron 90 adultos mayores cognitivamente sanos, el 57% de ellos mujeres. La investigación está liderada por Irene Esteban Cornejo, investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR. La científica destaca la importancia de la interacción entre el sistema muscular y el cerebro como una estrategia prometedora para mejorar la función cognitiva en la vejez.

Andrea Coca-Pulido, autora principal del estudio y doctoranda en Biomedicina en la UGR, subraya la relevancia de los hallazgos: "Una mayor fuerza muscular durante el envejecimiento podría tener un impacto protector en la salud cerebral. En particular, la fuerza de agarre manual, una medida rápida y económica, se presenta como el mejor indicador del volumen de materia gris en distintas regiones del cerebro".

Nuevas estrategias de prevención del deterioro cognitivo para la UGR

El profesor José Mora González, también del Departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR, enfatiza que "estos hallazgos refuerzan la importancia de incluir la fuerza muscular como un pilar en futuras intervenciones de ejercicio para contrarrestar el deterioro cognitivo relacionado con la edad".

Como parte del estudio Agueda, los investigadores han desarrollado un programa de entrenamiento de fuerza de seis meses para evaluar si las mejoras en la capacidad muscular pueden producir beneficios en la estructura y función cerebral de los adultos mayores. Los resultados de esta intervención podrían abrir nuevas vías para prevenir el deterioro cognitivo y mejorar la calidad de vida en la tercera edad.