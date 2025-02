Fuente Vaqueros busca relanzar la figura de Lorca con un proyecto de rutas y visitas guiadas

La herencia que dejó el poeta Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, municipio en el que nació, es amplia. El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros quiere relanzar aún más la figura de Lorca en el municipio a través de un proyecto turístico que incluye rutas y visitas guiadas. Se trata de ‘La constelación del duende’, que fue presentado en Fitur y que tiene “una base eminentemente cultural, con un tono emocional y experiencial que evoca al célebre poeta”. El alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, ha destacado en una entrevista concedida a GranadaDigital para el serial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ que el objetivo de este proyecto turístico es ampliar las actividades en torno a la figura de Lorca y que para esto “evidentemente se necesita financiación”. “Cuando uno toca en las puertas de las administraciones, tanto de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía o Cultura de la Diputación, nos encontramos que prácticamente no financian parte de estos proyectos. Hay proyectos interesantes como una ‘Sky Room’, hay proyectos como salas inmersivas dedicadas a la figura de Federico García Lorca y todo esto tiene un importe económico, una inversión, que si no contamos con el apoyo, evidentemente no podrán salir adelante”, remarca.

Para el alcalde de Fuente Vaqueros es “un hito que por primera vez” Fuente Vaqueros cuente con “un proyecto turístico y cultural acorde a la dimensión y la responsabilidad” que tienen con la figura de Federico García Lorca. ‘La constelación del duende’ ofrece rutas turísticas que están marcadas por la influencia lorquiana, pues recorren los lugares en los que Federico escribió y sobre los que escribió. Además de la conocida Ruta del Agua, “que pasa por el corazón de la Vega”, propone una Ruta Urbana y la Ruta del Soto de Roma.

Este proyecto turístico también ofrece a los visitantes las visitas teatralizadas a la Casa-Museo de Federico García Lorca, uno de los puntos más emblemáticos de Fuente Vaqueros, para conocer de otra manera el lugar en el que nació el poeta. Aunque el alcalde de Fuente Vaqueros lamenta que actualmente la Casa natal de Lorca solamente se abre por las mañanas. “Entiendo que debemos sentarnos las diferentes administraciones para remar todos juntos. Queremos estar en este empuje ahora de la Capitalidad Cultural de Granada. Entendemos que los municipios lorquianos tenemos que ser escuchados. Tenemos proyectos, tenemos ideas, para seguir dándole difusión porque, al final, ya no es un beneficio solamente para Fuente Vaqueros. Creo que potenciar la figura de Lorca en los municipios lorquianos es en beneficio de la provincia en su conjunto”, destaca.

Visitas guiadas al Palacio de la Casa Real, un edificio del siglo XVII ubicado en el corazón del antiguo Soto de Roma, es otra de las propuestas de este proyecto. Este palacio fue propiedad rural de los reyes nazaríes y se desarrolló en paralelo a la construcción de la Alhambra, antes de pertenecer a la corona española para, finalmente, caer en manos del Duque de Wellington. Está considerado el corazón del reino nazarí. Era un lugar de recreo en el que los monarcas descansaban. Las visitas guiadas al Palacio de la Casa Real incluyen una experiencia con degustación gastronómica, otra experiencia con comida o cena y la experiencia básica.

Fuente Vaqueros también ofrece a través de este proyecto ‘La constelación del duende’ una visita por el Cauce de la Memoria, una serie de monumentos y lugares de interés unidos por piezas audiovisuales a las que se puede acceder mediante la lectura de códigos QR situados en cada uno de ellos. A través de ellas, se narra la historia de Fuente Vaqueros en palabras de los vecinos más mayores, que relatan sus recuerdos y emociones asociados a cada uno de estos lugares.