El 'Fuego' de Estopa por fin llega a Granada tras más de dos años de espera

Pocos artistas levantan tan fácilmente de sus asientos a los asistentes a un concierto como Estopa. Y si alguien no se levanta, al menos su pierna no deja de moverse enérgicamente al ritmo de la rumba que concedió al público an los catalanes. Los hermanos Muñoz ofrecieron unas dos horas de su música a un entregadísimo público en la Plaza de Toros durante la noche de este viernes y colgaron el cartel de 'No hay entradas'.

Las colas para entrar al recinto eran larguísimas, aunque la buena organización de Provenue hizo que la espera fuera corta, dentro de lo largo que se hace el rato de emoción antes de ver a Estopa, dúo que ha formado parte de la vida de todos los asistentes. Esta ilusión se hizo casi palpable cuando José y David (que, tras quitarse una sobrecamisa de cuadros roja, mostró una maravillosa camiseta en honor a Lola Flores) saltaron al escenario con 'Tu calorro'. El mítico dúo creado en 1999 arrasó en una de las primeras citas de la temporada en Granada. De hecho, casi se oía cantar más a los miles de asistentes que a ellos mismos.

No sólo las altas temperaturas que se están viviendo a lo largo de esta semana fueron las culpables de que el 'Fuego' llegase a la Plaza de Toros. Más de dos años han pasado desde la primera cancelación del concierto de Estopa enmarcado dentro de la gira homónima a la canción recién mencionada, que da nombre al último álbum de los cornellanenses, publicado en 2019. Hasta dos veces se pospuso la cita por culpa del Covid-19, primero a 2021 y finalmente a la fecha en la que se ha celebrado.

Los años pasan para todos, y aunque físicamente se puede notar cómo los dos chavales que se zambulleron en la industria musical a finales del siglo pasado se han convertido de dos hombres hechos y derechos, la energía es la misma que la que tenían cuando publicaron 'La raja de tu falda'. Todo este combinado conformó una motivación increíble entre el público, que no pudo aguantar sentado mucho tiempo.

El menor de los Muñoz, José, concedió al público el honor de disfrutar de dos solos en dos temas: 'Camiseta de Rokanrol' y, como ya es tradición que la cante siempre él, 'Ya no me acuerdo' (como apunte personal, si bien es casi imposible tener un tema preferido de Estopa, este último es una auténtica preciosidad).

'Hemicraneal', sin duda, marcó un punto de inflexión en el público, y es que esta canción no deja indiferente a nadie. Se trata de uno de los temas bandera del disco 'Allenrok', quinto álbum de los catalanes que precedió a 'Estopa X Anniversarivm', regalo en su décimo aniversario.

El dron que sobrevolaba la Plaza de Toros seguro que capturó la magia que vivieron los granadinos cuando Estopa interpretó canciones como 'El del medio de los Chichos'. 'Te vi te vi' fue la banda sonora del momento linterna, cuando las luces se apagaron y los móviles fueron las únicas luminarias en la oscuridad. El cambio fue radical cuando le siguió 'Vuelvo a las andadas', que llenó de vitalidad de nuevo la plaza.

El estilo aflamencado de los hermanos se fundió perfectamente con el arte granadino que recorría las venas de cada asistente al escenario, cosa que se pudo ver en 'La pena con rumba'. Y es que ESTO ES ESTOPA, que parte la pana y reparte leña en cualquier lugar.

La grandísima pantalla de detrás del escenario terminó su espectáculo de imágenes y luces con 'Como Camarón' como gran broche de la noche. Ahora, la Plaza de Toros espera su próxima cita con la música, que tendrá lugar el 2 de julio con Fondo Flamenco como protagonista.