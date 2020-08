FSIE Granada solicita “más recursos humanos y económicos” y medidas claras para el inicio del curso

FSIE, el sindicato mayoritario de la Enseñanza Concertada, Privada y el de mayor crecimiento en Atención a Personas con Discapacidad, sigue defendiendo las clases presenciales, evidentemente siempre según lo dispuesto por las autoridades sanitarias. “Deben garantizarse entornos seguros para nuestro trabajo como docentes y personal de Administración y Servicios que desarrollamos nuestra labor en los centros”, aseguran desde el sindicato.

Para el inicio de este nuevo curso, FSIE hace hincapié en el Refuerzo Educativo, “ya que hay alumnos que en el último trimestre del curso pasado se han quedado descolgados en la adquisición de competencias y conocimientos”. “Esto va a provocar una modificación sustancial metodológica y curricular del primer trimestre del nuevo curso 2020 / 21 integrando en el mismo los Contenidos asumidos por los alumnos, así como los que no se han podido impartir en el último trimestre del curso pasado. En general, se puede traducir en una petición de más recursos humanos y económicos”, apuntan desde el sindicato.

FSIE está trabajando a nivel nacional para legislar el modelo de teletrabajo de los docentes, que se han quedado “sin horas, saturados y agobiados sin tener una conciliación de la vida laboral con la familiar, ya que estaban totalmente solapadas”.

También desde FSIE apoyan a los centros y, en concreto, a sus equipos directivos, “que ahora mismo están realizando un gran esfuerzo de planificación y adecuación de instalaciones y de recursos”. En este sentido, en los próximos días, FSIE va a firmar un acuerdo con la Consejería para aumentar las plantillas de docentes. “Confiamos firmarlo antes del 1 de septiembre, en torno a unos 900 maestros y profesores en toda Andalucía. Por tanto, los centros concertados de Granada verán reforzadas sus plantillas con un mínimo de uno por Etapa Educativa: un maestro en primaria y un profesor de secundaria como mínimo. Por lo que se contratarán en la provincia en torno a un poco más de cien profesionales para refuerzos educativos”, apuntan.

FSIE también insiste y solicita ampliar estos refuerzos a los niveles no obligatorios como Infantil, FP o Bachillerato. “Estamos pidiendo más recursos humanos, también el refuerzo al Personal de Servicios, ya que se deberá ampliar la limpieza y la desinfección de las instalaciones. Por otra parte, hay un compromiso de la Consejería para dotar a todos los centros educativos de material sanitario, de mascarillas y geles. Los suministrarán una vez al mes a través de los CEPS y el volumen del material aportado por la Consejería vendrá determinado por el número de alumnos matriculados en cada centro. El uso de la mascarilla obligatorio a partir de seis años en los desplazamientos por el centro y en el aula cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad (1,5 metros) o no se esté en el grupo de convivencia. El docente deberá de usarla durante la totalidad de su horario, dado que su labor no se circunscribe exclusivamente a un solo grupo de convivencia, en la mayor parte de los casos. Se realizarán pruebas Covid a todo el personal docente y PAS. Test rápidos entre el 1 y el 4 de septiembre. Las personas que den positivo se les hará la prueba PCR; si esta última es también positiva, se realizará el periodo de cuarentena. Nos consta que los trabajadores de los centros de Educación Infantil, en los centros de 0 a 3 años, en esta semana se les hará ya los tests antes del inicio del curso que en esta etapa educativa del 0 – 3 da comienzo el día 1 de septiembre”, indican.

Desde FSIE recuerdan que el inicio de las clases está fijado para el día 10 de septiembre para Educación Infantil, Educación Primaria y Centros de Educación Especial, y el día 15 para el resto de Enseñanzas, Bachillerato y FP.

Antes del inicio de las clases en los centros concentrados, las familias tendrán detallada información de los Protocolos, de las Pautas a seguir. Para ello, FSIE cuentan con unas Instrucciones de la Consejería del 6 de julio, un Decálogo publicado en el mes de agosto así como un Protocolo que se publicará en los próximos días.

De todas formas, ante una situación tan cambiante y preocupante, insisten en el papel fundamental de las autoridades sanitarias “que deben tomar las medidas adecuadas, con celeridad, para garantizar la seguridad de toda la Comunidad Educativa”.