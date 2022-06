Francisco Guzmán, un granadino de 57 años, será el encargado de encender el Corpus 2022

Francisco Guzmán, un granadino de 57 años residente en Jardín de la Reina, será el encargado de encender la portada de la Feria del Corpus 2022. Así lo ha comunicado este martes el Ayuntamiento tras el preceptivo sorteo con el que cada año se elige a la persona que recibe este honor.

"Estoy muy contento porque, después de todos estos años tan malos que hemos pasado, podré encender la luz de la alegría y de la diversión, como me gusta llamarla. Además, han ocurrido dos cosas muy importantes en mi vida en este 2022: he sido abuelo y, además, me jubilo en unos días", ha explicado tras atender la llamada de GranadaDigital.

Francisco Guzmán trabaja con personas con personas con discapacidad en una residencia de Loja y asegura que ha estado a punto de no coger la llamada que le anunciaba la buena nueva: "Me han llamado por teléfono y no iba a cogerlo, pero luego he visto que era un prefijo de Granada y digo 'bueno lo voy a coger'".

En su mente, un deseo meridiano: "Ya hemos pasado la pandemia, pero ahora tenemos la guerra. Me gustaría que las luces que vamos a encender en el Corpus iluminaran las mentes de las personas que creen que con las guerras se consigue algo, porque lo único que se consigue es dolor y desgracia".