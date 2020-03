Francis, el capitán en Tercera que vibra con este Granada CF

Francis Hernández Salvador (Granada, 1977) era el capitán del Granada CF que levantó un 1-0 en contra para ascender de Tercera a Segunda B ante el Guadalajara en 2006. Aquel 25 de junio, el Granada remontó con un contundente 3-0 en una de las noches mágicas de Los Cármenes. Ahí empezó todo lo que vino después.

Hoy, tras haber sido analista en el cuerpo técnico de José Luis Oltra hace dos temporadas, ostenta el cargo de director técnico y coordinador de selecciones nacionales en la RFEF. Una vez que las lesiones lo alejaron del verde, tuvo claro que lo suyo eran los despachos y la dirección deportiva.

Estas son sus palabras a dos días de uno de los partidos más importantes en la historia del Granada CF:

¿Cómo le va en la RFEF?

Muy contento, está siendo una experiencia muy bonita y me siento un privilegiado por poder trabajar aquí y a este nivel en algo que me gusta y me apasiona como la dirección deportiva.

¿En qué consiste exactamente ser coordinador de categorías inferiores?

Coordino desde jugadores en cada una de las categorías, programaciones deportivas de todo el año, a nivel de partidos, concentraciones, entrenamientos y demás. Aunque se llame coordinador, lo que haces es dirigir deportivamente el departamento. Tengo una responsabilidad sobre los presupuestos de las categorías inferiores a la hora de optimizar recursos, a la hora de saber dónde debemos hacer los gastos importantes para que nos sirvan en un futuro a nivel deportivo y bueno, todo ello es dirección deportiva en sí. También me toca evaluar a los entrenadores, ser partícipe en lo que es la búsqueda y captación de todos los jugadores a nivel nacional, etc.

¿Siente una mayor responsabilidad por el pasado reciente de la Selección?

Mi cargo implica una responsabilidad bastante grande. Hemos sido un referente en categorías inferiores a nivel europeo y mundial. Curiosamente este pasado año 2019, mi primer año, ha sido el mejor de la historia de las categorías inferiores. Hemos sido campeones sub-21, sub-19, finalistas en sub-17 y estamos clasificados para los JJOO de Tokio.

Este año uno de mis propósitos era darle continuidad a lo que creíamos que se venía desarrollando bien y lógicamente intentar mejorar el departamento y modernizarlo porque entendíamos que había cosas que tenían que evolucionar; el mundo del fútbol sigue andando y sigue avanzando. Hemos creado un departamento de psicología deportiva, otro de coordinación académica, para enlazar la labor académica y los estudios en las concentraciones. También un departamento de análisis específico para ayudar tanto en el seguimiento previo como a la hora de obtener una herramienta que le sirva a los entrenadores para preparar de mejor manera os partidos con respecto a rivales y futbolistas. Esa misma herramienta nos ha servido para almacenar información para quien venga cuando nos vayamos. Estamos tratando de estar a la altura.

¿Tiene buen futuro la Selección?

Como responsable desde la sub-15 a la Olímpica, la función que tenemos es formar y preparar jugadores para que lleguen a la Absoluta; ese es el objetivo diario. Yo entiendo que tenemos un buen futuro a nivel deportivo y futbolístico en España. La prueba evidente es lo que ha pasado este año, que hemos ganado prácticamente todo. Encabezo un departamento con buenos profesionales a los que se les está sacando rendimiento y todo suma.

¿Qué recuerdo le queda del Granada?

Siempre me quedará un buen recuerdo. Como jugador en su momento acabé mi etapa consiguiendo un ascenso, veníamos de dos años desafortunados en ese aspecto y antes de retirarme joven por las lesiones me pude sacar esa espinita de años anteriores. Dejé el fútbol con la alegría de haber conseguido un objetivo inicial para que en el futuro se pudiera conseguir lo que se ha venido consiguiendo estos años. Desde la época de Gino Pozzo y Quique Pina, que fueron los que devolvieron al GCF a la categoría de donde nunca debió haber salido. Tenemos una ciudad y una afición a la altura de las mejores y, lógicamente, ya merecíamos que todo lo que está ocurriendo fuera pasando.

¿Qué similitudes hay entre la eliminatoria de Copa ante el Athletic y la que ustedes superaron frente al Guadalajara?

Lo principal es que, en casa, es un equipo que compite al máximo nivel, tanto aquel equipo en 2006 como éste. Tener el respaldo de una afición que empuja y ayuda te da un plus fundamental. Creo que este año los jugadores y el entrenador están sabiendo sacarle provecho y sacar los partidos en casa. Lógicamente, luego hay que dar el nivel que están ofreciendo.

Tengo claro que, al menos, al Athletic se le pondrá en dificultad, porque veo al equipo competir en casa y me ofrece muchísima seguridad. Espero que el resto de agentes que influyen en el resultado de un partido de fútbol también ayuden y que seamos capaces de poder llegar a esa final tan ansiada y tan bonita. Premiaría y pondría el broche de oro a todo lo bueno que se está haciendo.

¿Qué tal le fue de analista con José Luis Oltra?

Ya nos conocíamos, habíamos sido compañeros de equipo y teníamos una buena relación, eso reforzó su decisión de elegirme para estar con él, porque trabajar con alguien que conoces y con quien tienes buena relación es más sencillo. Asumí esa parcela con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo por desempeñarla en el club de mi vida, aunque me siento más director deportivo que todo lo que conlleva la parcela de campo.

En las categorías inferiores de la Selección ha podido coincidir con Isma Ruiz y con Aranda.

Desde que llegué al cargo he intentado ser capaz de ir al mayor número de lugares posibles para ver fútbol y para tener un conocimiento pleno de los jugadores. El año pasado nos llamó la atención el hecho de que un equipo juvenil en División de Honor compitiera como lo hizo y, con independencia de que tenía un grandísimo entrenador como Rubén Torrecilla, tenía que haber jugadores de calidad. Ya conocía un poco lo que había y me preocupé de poder hacer un seguimiento con respecto a lo que tenía el Granada CF. En este caso, vimos que había jugadores como Isma Ruiz o Aranda que vinieron con nosotros. No sé cuánto tiempo hacía que el GCF no aportaba jugadores a la Selección, no hablemos ya de granadinos.

No hice más que intentar provocar el hecho de hacer un buen seguimiento y, a partir de ahí, decidir si en cierto momento estaban para venir. Se decidió que queríamos verlos y que tenían buen nivel. Aranda vino a una o dos convocatorias e Isma sí tuvo más continuidad a posteriori. Este año ha venido a una concentración, pero le está costando un poco más entrar y eso le dificulta venir a la Selección. Seguimos estando pendientes de ellos y así lo vamos a seguir haciendo para que, en algún momento, si están para venir puedan venir.

¿Cree que nos veremos en La Cartuja?

(Risas). No voy a ocultar mi Granadinismo y ojalá sea así. Empezaré por estar el jueves en Granada. Iremos Santi Denia, Julen Guerrero, Luis de la Fuente y varias personas del staff y ojalá tengamos la suerte de poder pasar y jugar esa final.