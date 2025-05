Fran Escribá: "La clave ha sido perder tantos duelos individuales"

El técnico del Granada CF, Fran Escribá, ha comparecido tras la derrota de este sábado en el derbi de Andalucía oriental ante el Málaga CF.

Qué es lo que menos le ha gustado: "Intentamos esperar al descanso para corregir. Mismos jugadores que la semana pasada, solo el cambio de lateral. La clave ha sido perder tantos duelos individuales. Mejoramos algo en la segunda parte, con los dos delanteros tuvimos más presencia. Es un día para estar muy tocados".

Ningún remate a puerta en 90 minutos: "Nos ha faltado mucha creación. Esta semana prácticamente no hemos generado hasta la segunda parte".

Afición: "Nos sabe muy mal por ellos. Pedimos disculpas porque nos están apoyando todo el año. Sentimos el partido tan malo que hemos hecho".

Actitud: "Lo hemos hablado estas semanas. Tanto cuando ganamos como durante esta semana. Los dos partidos a domicilio lo ganamos con mucho sufrimiento. La culpa es de todos, empezando por mi. Lo hemos intentado corregir. Una de las claves es ese duelo individual que hemos perdido constantemente. El equipo fuera no está dando el nivel que en casa. Es un problema que arrastramos durante toda la temporada".

Depender de sí mismos: "Es cierto que si gana el Almería estamos fuera de la promoción. Quedan doce puntos, de sobra para que si los sumamos estemos ahí. Eso todavía no lo hemos perdido. Hay puntos suficientes para estar dentro seguro. Es un paso atrás, llevamos un cabreo importante".

Dibujo: "Metimos tres dentro para tener el control del partido, algo que no conseguimos en ningún momento de la primera parte. Sacrificamos a un jugador del mediocampo para ello. No hemos tenido apenas centros laterales porque no hemos ganado duelos. Tras los cambios seguimos sin llegar a generar mucho peligro más allá de algunas acciones aisladas".

Trigueros: "Es resultadista, ha entrado en una situación en la que íbamos a controlar más la pelota. Manu juega cuando uno piensa que es su partido".

Ascenso: "Lo que no veo es el ascenso directo, sería ridículo. Con 71 puntos entraríamos claramente en promoción, incluso con sesenta y muchos".

Brau: "Se ha cambiado porque cambiábamos el sistema a dos carrileros y pensamos que Tsitaishvili podría darnos. Es un jugador ofensivo y sacrificamos a Brau, que también estaba con tarjeta".