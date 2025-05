Fran Escribá: "Nunca he entendido los pitos a los jugadores durante los partidos"

El técnico del Granada CF, Fran Escribá, ha comparecido ante los medios para tratar de dar una explicación al bochorno que se ha vivido este lunes en el Nuevo Los Cármenes.

Explicación: "Es dificil explicarlo. Todos hicimos un mal partido. No hemos sido lo suficientemente agresivos en la contra. No nos ha salido absolutamente nada. Es un paso atrás muy importante".

Primera parte: "Ellos han acumulado mucha gente por dentro. Sabíamos que había jugadores con mucho peligro. No queríamos que nos pillaran por dentro. Puse cuatro centrocampistas para tener el control del partido y eso hizo que en el descanso se produjesen en esos cambios. Era una idea que para mí no era mala".

Afición: "Que lo sentimos. Nosotros intentamos darlo todo. No dimos sensación de poder dar la vuelta. Por esfuerzo no es, el equipo ha corrido, ha trabajado, pero mal".

Responsabilidad: "La culpa es de todos. El primero que lo asume soy yo. No es momento de señalar, ni los tres cambios eran para señalar a esos jugadores".

Qué fuerza le queda: "Es poco recurrente en este momento. Hemos hecho dos malos partidos justo cuando teníamos en la mano meternos en el play off. No hemos tocado fondo. Vamos a ir a La Coruña ganar el partido e intentarlo hasta que tengamos opciones. Vamos a darlo todo".

Derrota en casa: "No ayuda a quela afición pite. Antes de ser entrenador he sido y soy aficionado y nunca he entendido el pitar al equipo. No ayuda, no lo comparto. El camino no es ponerse a insultar al entrenador o a los jugadores. Entiendo por supuesto el enfado".

Dibujos: "Me resulta difícil. El sistema que jugamos en la primera parte estaba más basado en tener el balón. No lo hemos tenido y nos ha salido mal. En la segunda parte dependía más de los momentos de los jugadores, del desequilibrio. No hemos generado las situaciones que queríamos".

Psicológico: "Tienen que estar mal. El equipo lo ha intentado todo, pero hemos estado mal. Sé que no es algo de actitud. Fue un mal partido global, no porque el equipo no quiera, sino porque a veces las cosas no salen. Se ha juntado todo para que el equipo en vez de ir a bien, fuese a peor".

Bastón y Siren Diao: "Siren es un jugador que es rematador y tuvo alguna situación de disparo. Confiamos en que el pudiese hacer algo. Respecto a Borja, pensamos en jugar con dos delanteros porque Stoichkov todavía no está bien. Apenas tuvo Bastón ocasiones de remate".

Play off: "El objetivo ya no depende de nosotros. Estamos a expensas de que falle el Almería. La única opción que tenemos es ganar los nueve puntos que quedan. Esa ilusión la tenemos, pero nosotros seguimos pensando en eso, que lo podemos conseguir".