Fran Escribá: "Es la destitución más incomprensible que he vivido en mi carrera"

Fran Escribá se ha despedido este miércoles tras su cese como entrenador del Granada tras la derrota del lunes ante el Eibar. El técnico procedió a contar cronológicamente los hechos desde que anoche el director general del Granada, Alfredo García Amado, le comunicó su destitución.

“Llegamos en una situación muy complicada a nivel social, con un equipo en sensación de caída, pero revertimos bien la situación. Hemos dejado al equipo con la oportunidad de poder entrar en el play off. Debemos analizar todos los problemas y trabas que nos hemos encontrado. El equipo siempre ha estado entre los que más ha sumado. Nos encontramos un grupo poco unido. Dos jugadores no querían jugar más en este club y querían irse en invierno. Dimos nuestra opinión y no pudimos cumplir con ello”, analizó.

Respecto a la convulsa situación en el mercado de invierno, lamentó que "el jugador que se tenía que ir no se fue -Hongla- y el que no, se fue -en referencia a Uzuni-“. Además, cree que hubo una innecesaria salida con la de Matteo Tognozzi. Sentimos mucho los errores que hemos cometido. Creo que hemos tenido más aciertos que errores”.

Sí cree que “es la destitución más incomprensible que he vivido en mi carrera”, pues nos hubiera encantado acabar la temporada. Deseo que los chicos lo sigan peleando, aunque la decisión de cesarlo para él futbolísticamente “no tiene ningún sentido”.

Piensa que desde dentro del club “no existía un clamor” para su cese, pero que “se expone la cabeza del entrenador para tapar las carencias de otros. No es comprensible. Cualquiera que haga un análisis serio lo sabe, lo considero injusto”.

Escribá no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a quien actualmente ejerce -aunque no de manera oficial- como director deportivo Javier Alonso, además de a la presidenta Sophia Yang. “Noté su apoyo, que ella quería que continuara, sé que lo ha intentado hasta el final. Hace dos meses tuvimos una conversación igual. Tenemos una gran presidenta”, exclamó.

También hubo turno de preguntas para los medios de comunicación, que Escribá respondió visiblemente emocionado.

Situación hace dos meses: “Sí que se dio después de la derrota en Córdoba. Tuvieron que aguantarse porque el club ganó al siguiente partido, pero han visto ahora la puerta abierta”.

Club estable: “Eso lo dijo el director general y lo dice el mismo de siempre así que sí. Es muy estable”.

Eibar: “Siempre que tienes un partido te arrepientes de ciertas cosas, pero no me arrepiento porque es parte de la profesión. Cuando me llamaron para la destitución estábamos trabajando. No hemos dejado de trabajar ni un segundo. Cuando tienes un día a día con la gente del club estás feliz, porque te gusta lo que haces. Esto no nos agota, nos encanta”.

Punto de inflexión Uzuni: “Yo fui el que dí la cara con el tema Uzuni. Se nos fue el jugador más desequilibrante que teníamos. En el momento no puedes decir que cambia los objetivos del equipo, pero cambian”.

Carencias: “El entrenador es el primer responsable. Hemos hecho méritos para estar más. Nos hemos equivocado también, como en cualquier trabajo. La única satisfacción que me queda es que el equipo tiene opciones”.

Nuevo técnico: “Si es quien pienso, viene un excelente entrenador y una buena persona. Viene alguien cercano y preparado, que puede hacer bien las cosas. Le deseo mucha suerte, tiene todo para ser un buen entrenador. Le deseo que sea tan feliz como yo. Tiene preparación de sobra. Es un hombre que huele bien vestuarios. Si necesita algo de nosotros no va a tener problema”.

Despedidas de los jugadores: “Igual alguno ha descorchado champán con mi despedida. Hemos conseguido un feeling bueno. Nunca se ha pasado nadie de la raya, sé que hay algunos afectados. Sé que esta tarde se conectan. Algunos nos ha buscado para hacer una despedida individual”.

Afición: “Gracias y buena suerte. Habrá gente que se pegará la paliza e irá a La Coruña y también a Santander, porque esta gente es así. Que sigan como hasta ahora”.

Consejo al nuevo entrenador: “No necesita ninguno. Lo conozco bien y tenemos relación personal. No lo hago nunca. Tiene un montón de cosas nuevas y tengo la suerte de haber trabajado con gente de su cuerpo técnico. Va a ser un final bueno para el equipo”.

Espinita: "Se me queda la espina clavada, nos hubiera encantado acabar la temporada porque hemos trabajado muchísimo. Todo ese trabajo merecía la continuidad hasta el final. Es de esos sitios donde en un tiempo me gustaría volver porque casi todo es positivo”.