Escribá: "Le debemos una muy gorda a nuestra gente"

Los días posteriores a la derrota del Granada en Córdoba no han sido los mejores en el vestuario. "Nos hemos recuperado durante la semana, pero fue un inicio de semana muy duro", ha admitido Fran Escribá en la previa de la visita del Racing de Ferrol. "Lo dijimos después del partido y fue así: sentimos vergüenza por nuestra gente. Tampoco es lógico el resultado que se dio", ha argumentado el técnico rojiblanco, convencido de que sucedió "todo lo malo que podía ocurrir". En cualquier caso, el valenciano no pone excusas. "Le debemos una muy gorda a nuestra gente, tanto a todos los que vinieron como a los que lo vieron en casa", ha sostenido, sin eludir la importancia del choque de este domingo. "Tenemos opciones de todo, pero pasan por engancharse a ese grupo ya y sumar de tres", ha sentenciado.

El entrenador del Granada ha ahondado en la situación anímica de la plantilla tras el varapalo de El Arcángel. "Viniendo de un buen partido pero con un final muy duro como el del Zaragoza, afectó", ha incidido, aunque ha puntualizado que "todos están fallando". "El grupo ha ido animándose conforme ha pasado la semana. Ha ido dejando atrás esa sensación de tristeza y de mala leche", ha asegurado, para centrarse en la cita contra el Racing de Ferrol. "No me gustan los tópicos de partidos trampa, pero es un rival difícil. Ha ganado en campos muy difíciles hace nada. El Córdoba, que viene de ganarnos a nosotros cómodo, le ganó en los últimos minutos y con uno más. Nosotros tenemos la experiencia también de un partido que ganamos bien contra el Cartagena, pero que en los primeros minutos nos sacó tres córners y se adelantó en el marcador. Cuando un equipo viene algo tocado a nivel de clasificación, tenemos que intentar ponernos por delante para no darles opciones", ha analizado.

Afronta la cita sin Luca Zidane, Miguel Ángel Brau, Loïc Williams, Kamil Józwiak ni Stoichkov, pendiente de algunos futbolistas entre algodones. "Hemos gestionado en estos últimos días a algunos jugadores que tenían alguna molestia. Si están bien, irán convocados", ha sostenido. Eso incluye a Oscar Naasei, que lleva tiempo sin competir. "Él tenía que haber jugado más veces con el filial, pero el chico no quería. Muchas veces le he necesitado, pero ha sido una lástima que no haya tenido más continuidad de partido. Cuando ha jugado en general, ha rendido bastante bien. Le tenemos en la cabeza, no solo si hay alguien que no está disponible", ha ahondado.

"No veo que Siren Diao se quiera comer el campo"

Quien tiene menos opciones de participar, aunque el técnico ha asegurado que las tiene, es Siren Diao. El valenciano no está satisfecho con el rendimiento del delantero y no lo ha escondido. "Pongo a los que creo que son mejores. Es un chico joven y tiene que dar muchísimo más del lunes al sábado. No me sirve luego estar disponible el domingo. Tiene que dar sensación de que se quiere comer el campo y yo no la tengo. Regalar minutos no lo voy hacer, esté como esté el equipo", ha asegurado. "Shon es un hombre criticado, pero es internacional con su país, ha sido pichichi, tiene una edad importante y entrena todos los días que el mejor partido es el siguiente, aunque luego no le salgan las cosas. Eso es lo que necesito yo de un tío de 19 años, que se coma el campo y me demuestre que quiere jugar. Venir simplemente a entrenar, pasar un buen rato y demás me sirve poco", ha ejemplificado. "Él tiene que darse cuenta de que tiene que dar un paso más", ha zanjado.

Cuestionado sobre la posibilidad de cambiar el esquema, ha recordado que lo ha hecho en ocasiones "con Reinier". "Ahora tenemos a un jugador que hace muy bien esa situación, que es Stoichkov. Esos movimientos de mediapunta los hace fenomenal, pero le tenemos fuera. El siguiente es Rei, pero le hemos tenido fuera. Hemos pensado en meter dentro ahí a algún otro jugador, como Abde. Con Gio lo podríamos hacer Cualquier otro mediapunta es quedarnos cortos ofensivamente", ha resuelto, antes de asegurar no estar inquieto por su posición a pesar de lo que suceda este domingo. "Me preocupa el partido. Lo digo con sinceridad. Todo lo demás no me importa ahora mismo", se ha encogido.

Tampoco exige nada a la hinchada. "La afición alicaída está. Le debemos una muy gorda. Lo que tenemos que hacer mañana es, desde el principio, salir enchufados. Soy de aplaudir a mi equipo siempre", ha indicado. "Le hemos fallado. La idea mañana es no fallarle. Cualquier silbido en contra nuestra es un aplauso al rival", ha agregado. "A nuestra afición no se le puede poner una pega. Nos la pusimos nosotros y esa vergüenza la tenemos encima. Tenemos claro que la afición va a estar de nuestro lado si nosotros, obviamente, damos razones para que nos apoyen", ha concluido.