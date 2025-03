Fran Escribá: "A un jugador se le ocurre hacer una chorrada de esas y pierdes un partido”

El entrenador del Granada CF, Fran Escribá, ha lamentado tras perder su equipo contra el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla por un gol después de un grave error de Hongla que es un una “derrota dura” porque han perdido ellos el partido, no se lo han ganado. “De repente a un jugador se le ocurre hacer una chorra de esas y pierdes un partido”, ha comentado en rueda de prensa Escribá, quien ha dicho que es “inexplicable” ese error y que ahora que el jugador va a jugar con Camerún “que lo haga tres veces si le apetece”, pero con el Granada “que no vuelva a hacer esas cosas”. El técnico ha valorado la derrota, cómo ha visto a su equipo antes y después de recibir ese gol y qué opciones cree que tiene todavía de alcanzar los puestos de playoff de ascenso.

Valoración del partido: "Es un equipo que defiende bien, que defiende fuerte y aprovecha, aparte de la calidad que tiene, si había algún error, y se lo dimos. Una vez más, cometimos un error gravísimo a nivel individual, además, obviamente, una situación de juego que no habíamos hablado y que habíamos dicho que no teníamos que hacer. Y, de repente, a un jugador se le ocurre hacer una chorrada de esas y pierdes un partido. Luego ellos defendieron bien, defendieron fuerte, es un equipo que es difícil generarle ocasiones y, obviamente, nos hubiera gustado tener una segunda parte mejor, pero nos hizo mucho daño ese gol en contra y no fuimos capaces luego de, más que por acumulación, de sacarle algunos centros peligrosos, pero es verdad en la segunda parte generamos pocas ocasiones para lo que esperábamos.

El error de Hongla: “La explicación la tiene que dar él, porque para mi es inexplicable que un futbolista haga eso, más allá de que evidentemente esto es un deporte de aciertos y errores, pero hay errores que no me entran a mí en la cabeza. Hay errores que sí, todos sabemos qué tipo de errores estoy diciendo y luego hay otro tipo de errores que son por concepto o por decisión individual de un jugador que para mí son inaceptables, sobre todo, cuando el daño es colectivo. Ahora que va con Camerún, que lo haga con Camerún tres veces si le apetece, pero desde luego con nosotros que no vuelva a hacer esas cosas”.

La suplencia de Sergio Ruiz: “Pensábamos que podía ser un buen escenario para Gonzalo porque sabíamos que el Cádiz era un equipo, como he dicho, con Diakite, con Alcaraz, con jugadores de un perfil fuerte, pero que podíamos ser creativos, porque ellos, al final, esos dos medios protegían más y podíamos tener a Gonzalo, que era creativo. Y evidentemente teniendo la baja de Hongla la semana que viene, perder a Sergio con una quinta amarilla en un partido que podía perfectamente sufrir la quinta era un riesgo. Tanto Gonzalo como Manu lo han hecho perfectamente y podrían hacerlo, pero evidentemente no queríamos correr el riesgo sabiendo eso y así fue, que la primera parte fue controlada por nosotros y sabíamos que con Martín y con Gonzalo podíamos controlar perfectamente el partido como fue hasta el error nuestro”.

Cómo ha visto al Cádiz y sus opciones de playoff: “Con todo mi respeto a la pregunta, es una pregunta para Gaizka. Dije que, evidentemente, era un buen equipo y hay puntos, pero obviamente para nosotros también, que estamos todavía por delante. Hay puntos para muchos equipos que estamos fuera del playoff para meternos y, evidentemente, yo al Cádiz no lo he descartado nunca. No lo descarté en la ida y no lo voy a descartar ahora, pero el análisis de objetivos y demás lo tiene que hacer su entrenador, no yo”.

¿Mejor el Granada hasta el gol del Cádiz?: “No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor luego veo el partido y le doy la razón. Yo tuve la sensación de que claro que hay un golpe y faltan 15 minutos más o menos. Evidentemente, el ritmo del partido bajó, pero también en parte porque ellos son un equipo y lo han demostrado no solo esta jornada, lo llevan demostrando muchas jornadas, que son un equipo que sabe manejar muy bien, incluido lo que han hecho en los últimos minutos. Han parado muy bien el juego, simulan un golpe, simulan tal. Es un equipo que eso lo maneja muy bien, tiene mucha experiencia. Entonces ellos, con el 1-0 por delante, intentaron que hasta el descanso no pasara nada. Y lo consiguieron, pero sí que es cierto que yo, en general, de la primera parte estoy satisfecho. Creo que hicimos una buena tirando a muy buena primera parte, salvo evidentemente el error. Creo que la línea del partido hubiera sido esa, lo digo con sinceridad, pero nunca lo sabremos. La segunda parte hemos generado poco, también creo que es mérito de ellos. Creo que defendieron bien, todos sus cambios que obviamente fueron de corte defensivo nos quitaron espacio. Sacaron a Matos, sacaron a Álex Fernández, jugadores muy buenos, pero que evidentemente ellos dan un paso atrás y este es un equipo que ha demostrado en muchos partidos, incluso en aquellos en los que no ha ganado, que salvo el Albacete, es un equipo muy difícil de hacerle goles. Y también es un equipo que encaja poco, que hay una parte de mérito nuestro, que no hemos generado las situaciones que habíamos generado en la primera parte de control y algo más de llegada. Hemos metido todo lo que hemos podido, pensando que con Rodelas y con Rubén, al menos, tendríamos altura en banda para sacar buenos centros. Con Shon de media punta y con dos delanteros claros, pero es verdad que no hemos sacado más de allá de algún barullo que otro. No hemos tenido situaciones claras de gol, pero, sin justificar nada, creo que también es mérito de que ellos han defendido bien”.

¿Qué argumentos da a la afición del Granada para creer todavía en engancharse al playoff?: “Quedan 33 puntos, que son muchos puntos. E igual que pienso que el Cádiz tiene opciones de meterse, nosotros, que vamos por delante, con más motivo. Lo tengo muy claro, yo sigo pensando que van a haber muchos partidos de este tipo. Tenemos uno muy gordo el próximo día, creo que estamos a cinco del Oviedo, que está ahí metido. Si ganas, estás a dos. La sensación es que ya no estás tan lejos, pero evidentemente la diferencia respecto a los que van por arriba es que ellos pueden permitirse algún fallo. Nosotros ya nos estamos quedando sin balas, no podemos fallar. Este era un partido muy difícil, más allá del resultado. Es una derrota dura, porque hemos perdido nosotros el partido, no nos lo han ganado, pero no es un partido como pasó hace dos semanas en Córdoba, que eso sí que es distinto. Este partido se ha competido. Podíamos, en condiciones normales, haber estado peleando por empatar por supuesto, pero incluso por ganar, pero ya digo que al final entregamos nosotros el partido, en esa parte.