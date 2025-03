Fran Escribá: "Tenemos todas las opciones y quedan puntos para engancharnos"

El entrenador del Granada CF, Fran Escribá, ha destacado en la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra el Cádiz CF que cada partido es “una oportunidad para engancharse” a esa lucha por el ascenso y que quedan “12 partidos importantísimos” y su equipo tiene “todas las opciones” ya que “quedan puntos” para engancharse ahí arriba. “No hemos cambiado de idea, estamos convencidos de que vamos a estar ahí”, ha afirmado.

El técnico valenciano ha comentado que el Granda está “ahí, sin subir ni bajar, cerca de los puestos de playoff” pero no acaba de engancharse. “Aparte de la derrota en Córdoba, tuvimos los tres empates anteriores que pudimos haber ganado y son los puntos que nos faltan para estar ahí con todos”, ha señalado. Para Escribá, “cada partido es una oportunidad para engancharse” y ha recordado que ayer empataron Oviedo y Elche, equipos que están por encima del Granada, y eso permite que si gana al Cádiz les pueda “recortar dos puntos a cada uno”.

El partido contra el Cádiz lo afrontará el Granada CF “como lo que es, un partido muy importante”, ha asegurado Escribá, quien ha destacado que el conjunto gaditano “está muy bien”. “Lo dije en la primera vuelta, que estaba en un momento malo porque tiene plantilla pare estar arriba y engancharse. Aunque le pille más lejos que a nosotros, yo no le descartaría sus opciones de estar entre los seis primeros, le veo opciones. El partido va a ser muy difícil, muy competido y los dos tendremos nuestras opciones”, ha señalado.

Escribá ha resaltado también que el Cádiz es un equipo “que ha encontrado un equilibrio muy bueno y que defiende muy bien”. “Tuvo un accidente igual que nosotros en Córdoba, pero salvo ese tropiezo, está encajando pocos goles y de medio campo en adelante tiene mucho talento. Tiene ese equilibrio, un buen ejercicio defensivo y talento arriba. Tiene argumentos y está teniendo el nivel que todos sabíamos que tenía”, ha destacado.

Sobre la disponibilidad de sus jugadores para este partido contra el Cádiz, Fran Escribá ha dicho que no estará Luca Zidane, “como es lógico”, ni Brau, Loïc Williams y Jozwiak. El resto de futbolistas están disponibles, incluidos los que habían terminado con alguna molestia el partido anterior, como Manu Lama y Miguel Rubio, que entrenaron al margen al inicio de la semana “por cuidarlos pues solo estaba Óscar sano desde el principio de la semana”. Stoichkov, que había tenido también alguna molestia y que podrá volver a jugar tras cumplir sanción, también está “perfecto y disponible”.

Cuestionado sobre la falta de control de partidos por parte de su equipo, Escribá ha dicho que “no son tramos largos, pero sí hay veces” que tienen “menos control” de lo que les gustaría y esto se debe a que tiene jugadores de banda como Gio o Abde que “son gente de mucho recorrido y velocidad” y les hace “ser demasiado rápidos en ataque”. “Nos gustaría más fases de ataque posicional. Cuando tienen espacio, su naturaleza les pide correr. Pero estamos mejorando esos ataques posicionales”, ha dicho. “Mañana es una buena prueba de fuego para ver si mejoramos en esa faceta”, ha remarcado.

El mensaje que Escribá manda a la afición granadinista, desencanta con los últimos resultados, es que tengan “confianza”. “La gente quiere resultados, que son los que dan confianza. Veníamos de un accidente muy grave. Fue algo atípico, no estaba siendo un año recibiendo derrotas como la del otro día y eso afeó el mes anterior, que fue bueno en juego, no en resultados. Fue un partido más difícil de lo que puede parecer el otro día, con un rival que te exige ganar y eso genera cierta ansiedad. Silbaron, pero el día era frío en cuanto a ambiente, el tiempo y todo. Lo solventamos con madurez y nos tiene que servir para olvidarnos de lo de Córdoba. No se quita nunca, pero sirve para pasar el mal trago”, ha comentado Escribá, quien ha recordado que quedan “12 partidos importantísimos” y tienen “todas las opciones” pues quedan puntos para engancharse.

Por último, Escribá también ha sido cuestionado por Rodelas. El entrenador ha dicho que “todavía no alcanza el nivel de cuando se lesionó”, pero que el otro día “estuvo bien” y “mejoró”. El valenciano ha destacado que Rodelas es “muy explosivo, que necesita “esos minutos para coger la forma” y que es una de las opciones tanto para el partido contra el Cádiz de este domingo como el siguiente contra el Oviedo en casa, en el que tendrá la baja del internacional Tsitaishvili.