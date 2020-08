“La FP hace que te lances a la vida laboral y a la vida real. De mí ha hecho una nueva persona”

Julio es un mes clave para los estudiantes, ya que se hacen públicas las primeras listas de adjudicación para la Formación Profesional y la Universidad de carácter público. También lo está siendo para María Fernández, Técnico Superior en Educación Infantil que accede este año a la carrera de Magisterio de Primaria tras terminar su formación en FP.

La joven, apasionada de la educación, comenzó su grado superior en MEDAC tras presentarse dos veces a Selectividad y no conseguir acceder a la carrera deseada. Ahora, dos años después, María alcanza por fin su objetivo de llegar a ser profesora de Educación Especial, un sueño que durante años diversos profesores del colegio y el instituto le dijeron que no podría alcanzar.

Su paso por un grado superior ha sido clave en este proceso, llegando a la Universidad con unos conocimientos teórico-prácticos fuertes, experiencia en el sector y sobre todo, confianza en sí misma. Aunque la FP no era su primera opción, Fernández asegura que ha sido una experiencia reveladora: “Entrar en MEDAC me hizo ver que la Formación Profesional no es nada negativa, sino que hace que te lances a la vida laboral y a la vida real, porque realmente de mí ha hecho una nueva persona”.

Pregunta: ¿Por qué elegiste MEDAC?

Respuesta: Yo elegí MEDAC porque hice Selectividad dos veces y las dos suspendí. Entonces otro camino era la FP. Me inscribí en el grado superior en Antequera por el público pero a mi ese instituto realmente no me gustaba. Me habían hablado muy bien de MEDAC aunque al ser privado no sabía si en mi casa se podría afrontar económicamente. Lo hablé con mi madre y ella me animó para ir a informarme, y claro, en el momento en el que llegué allí para mí fue el paraíso. Me atendieron muy bien, me ofrecieron facilidades para poder pagarlo, y en el momento en que empecé a conocerlo tuve claro que fue una de las mejores decisiones que he podido tomar.

P: Tu primera opción fue acceder a la Universidad. ¿Estaba también el grado superior entre tus planes o decidiste hacerlo a raíz de no poder entrar en la carrera?

R: No estaba en mis planes, decidí hacerlo después de mi experiencia con la Selectividad. A mí siempre me habían dicho mis profesores que la FP era para aquellas personas que “no servían” y por eso yo entendía la Formación Profesional como algo negativo. Pero entrar en MEDAC me hizo ver que no es nada negativa, sino que hace que te lances a la vida laboral y a la vida real, porque realmente de mí ha hecho una nueva persona: ha hecho que me suba el ánimo, que crea en mí y que valore la figura de un profesor que puede ser cercano con el alumnado de la manera en que lo han hecho en MEDAC conmigo y mis compañeros.

P: ¿Recuerdas tu primer día en la FP?

R: (Se ríe). El primer día se me saltaban las lágrimas en la puerta. Veía aquello como un mundo para mí, pero nada más entrar era como si entre los compañeros nos conociéramos de toda la vida, el profesorado era atento y cercano con nosotros. Según íbamos avanzando, sentía que la familia iba creciendo.

P: ¿Qué palabra usarías para definir tu paso por MEDAC?

R: Familia. Y es así porque desde el primer momento en el que entras en el centro para hacer la entrevista previa, donde solo vas a buscar información, te tratan como una más del equipo. Por eso creo que ‘Familia’ es la palabra que define MEDAC, desde los compañeros hasta los profesores y pasando por todo el equipo que trabaja allí.

P: ¿Qué destacarías de la metodología de las clases en el grado superior?

R: Que la mayoría de las clases son prácticas y eso es lo que realmente hace que nosotros aprendamos. Porque la teoría está muy bien, y estudiar de memoria también, pero en MEDAC hacen que aprendas viendo la realidad. Para mí eso es un punto muy a favor.

P: Este año comienzas la carrera de Magisterio. ¿Tu paso por la FP te ha ayudado a llegar hasta ahí?

R: Totalmente. Yo tenía en mente que nunca iba a llegar a la carrera y cuando entré en FP creía que ese era el final de mi camino, pero para nada: ha sido un gran impulso para que yo llegue a donde realmente quiero llegar, porque la educación es lo que me apasiona desde que era pequeña y la FP es lo que ha hecho que se cumpla por fin mi sueño.

Siempre he querido hacer Educación Especial pero los profesores del colegio y el instituto me han ido quitando las ganas. Sin embargo, cuando yo entré al grado superior dije: “esto no va a poder conmigo, voy hacia delante”. De hecho quise abandonar cuando suspendí Selectividad, pero este año me he vuelto a presentar a las pruebas para sacarme esa espina. Y eso ha sido gracias al empujón que me ha dado MEDAC.

P: ¿Qué le dirías a alguien que tenga dudas entre la Formación Profesional y la Universidad?

R: Yo le diría que nunca deje de seguir aprendiendo, pero si tiene la oportunidad de elegir una FP antes de la Universidad, se lo recomendaría. Porque yo entré al grado superior siendo una persona muy tímida, que no sabía hacer nada por mí misma, y he salido siendo una nueva persona. Además, te ofrece una enseñanza práctica, enfocada a la vida laboral y en sí, te enriquece en valores: te enseña lo que es la vida.

P: ¿Qué es para ti MEDAC?

R: No sabría decirte, porque supone tantas cosas para mí… MEDAC me ha hecho recobrar la ilusión, la sonrisa de cada día, y el decir “vamos hacia adelante”. MEDAC ha sido un empujón en mi vida.