Foulquier regresa a la convocatoria para el encuentro de Europa League

El conjunto nazarí ha publicado la lista de convocados para el encuentro del jueves frente al AC Omonia. La expedición cuenta con todos los jugadores disponibles de la primera plantilla, con la novedad de Foulquier. El francés fue baja de última hora para el partido de la pasada semana frente al PAOK, debido a una lesión fibrilar en el isquiosural derecho. A pesar de que sigue apareciendo en el parte médico del club, el jugador viajará con el equipo hasta Nicosia.

La aparición de Foulquier en la lista junto a la de Fede Vico se debe a que el conjunto rojiblanco se trasladará directamente hasta San Sebastián para disputar su siguiente encuentro de La Liga frente a la Real Sociedad. Los convocados para la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League son: Rui Silva, Foulquier, Nehuén, Gonalons, Milla, Germán, Suárez, Eteki, Puertas, Machis, Aarón, Vico, Neva, Montoro, Herrera, Domingos, Molina, Kenedy, Soro, Pepe, Torrente, Arnau y Joao.

En la lista no aparecen ni Jesús Vallejo, que ha sido confirmado como positivo por coronavirus, Soldado que tras dos semanas aun no ha dado negativo en los test, ni los aun lesionados Quini, Azeez, Víctor Díaz y Neyder Lozano, que aun no está inscrito en la competición. Diego Martínez tampoco podrá acompañar a su plantilla debido a que la prueba de antígenos han dado un “resultado no concluyente”, por lo que deberá quedarse aislado en Granada a la espera de un nuevo test.