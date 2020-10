Foulquier, baja de última hora para el choque frente al PAOK

Se complicada cada vez la planificación de los partidos para Diego Martínez. En la tarde del miércoles el club rojiblanco se entrenó en la Ciudad Deportiva con la ausencia de Dimitri Foulquier. Horas más tarde, la entidad nazarí confirmó a través de su parte médico la baja del extremo que sufre una lesión fibrilar en el isquiosural derecho.

Con la ausencia del francés, el Granada ya cuenta con siete lesionados: Neyder Lozano, Quini, Azeez, Domingos Duarte, Víctor Díaz, Gonalons y el propio Foulquier; más la baja de Roberto Soldado por coronavirus. De momento no se conoce el tiempo que el jugador estará fuera de los terrenos de juego ya que se encuentra pendiente de evolución. Dependiendo de la gravedad podría perderse entre una y cuatro semanas de la temporada.

Ahora la confección de un once de garantías para el partido frente al PAOK se ve algo más comprometido al no contar con un lateral derecho puro, ya que tampoco cuenta con el capitán Víctor Díaz, que sufre una lesión de rodilla y no su incorporación al equipo está prevista para mediados de noviembre. Entre las opciones que puede barajar el técnico rojiblanco estaría la de colocar a Nehuén en esa posición o en el centro del campo junto a Germán y que Vallejo pase a ocupar el lateral. Lo que está claro es que las pocas horas que quedan para el debut europeo en Los Cármenes se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el entrenador vigués, solo queda esperar para ver cómo resuelve este nuevo inconveniente.