La tercera sesión del foro HLA destaca a la Justicia como motor de desarrollo para Granada

Granada es la capital judicial de Andalucía, lo que de por sí convierte a la Justicia en uno de los motores más importantes del desarrollo de la ciudad. La tercera sesión del foro ‘Territorio Abierto’, organizado por el HLA Inmaculada con motivo de su 50 aniversario, ha incidido en esta circunstancia por la que los granadinos deben sentirse orgullosos. El encuentro ha ofrecido también un análisis de los problemas actuales que padece el sistema judicial y de los retos que debe afrontar.

En esa consideración de la Justicia como baluarte del crecimiento económico han coincidido los tres ponentes de esta mesa redonda celebrada en el Hotel Palacio de Santa Paula. Lorenzo del Río, presidente del TSJA; José Luis López Fuentes, presidente de la Audiencia Provincial; y Leandro Cabrera, decano del Ilustre Colegio de Abogados, han abundado en los beneficios reputacionales que supone para Granada ser el centro del poder judicial andaluz. La unificación de juzgados que se producirá con la puesta en funcionamiento de la futura Ciudad de la Justicia aumentará esa sensación. “Tenemos que estar orgullosos de la compra del Cubo y de que se vayan a mover allí los órganos judiciales”, ha asegurado Cabrera. “Tendrá un coste, pero lo agradecerán los ciudadanos y los profesionales”, ha comentado López Fuentes.

Los problemas que afronta el sector actualmente por la lentitud con la que se tramitan los procedimientos, la falta de jueces y magistrados o la mejorable calidad técnica de la redacción de las leyes conforman la gran amenaza reputacional de la Justicia. Esto redunda negativamente en la seguridad jurídica. “La justicia lenta tiene un impacto negativo económico brutal. […] La pena de banquillo no puede ser la norma general. No hay justicia”, ha afirmado Lorenzo del Río, presidente del TSJA.

Esta situación también acarrea consecuencias en niveles de credibilidad. “Se necesita tecnología, organización, mejor orden procesal e infraestructuras. Esto también tiene que ver con la dignidad del servicio que se presta al ciudadano”, ha abundado Del Río.

La separación de poderes, a debate

En este sentido, durante la conversación se ha reclamado más respeto para los órganos judiciales y sus decisiones. “Son tiempos difíciles. Hay tal mezcla de poderes que no sabes quién te está hablando de qué”, ha dicho Cabrera. El presidente del TSJA ha sido más contundente en su razonamiento: “El reto es tener una justicia mejor que la que tenemos. Está fallando y los poderes no dan los herramientas para que sea más cercana en el tiempo. Ahora mismo no respondemos a lo que tiene que ser la Justicia en un estado democrático de derecho”.

Admitido por todos que existen elementos de crisis, López Fuentes ha lamentado que se alimente con “ciertas actitudes”. A su juicio, la apuesta por la división de poderes debe afianzarse sin fisuras. “Pero también hay que aceptar la crítica. Somos un órgano independiente que debe respetar la ley y las críticas siempre que no vayan dirigidas a la propia institución”, ha añadido.

La presentación y moderación del foro estuvo a cargo de nuestro compañero en GranadaDigital Toni Nogueras.

El estreno del foro ‘Territorio Abierto’ tuvo como protagonista al sector turístico. En la segunda sesión se trató el mundo del conocimiento, charla moderara por el periodista Pedro Piqueras y en la que participaron Pedro Mercado y Carlos Zarco.

La próxima cita se centrará en la cultura musical granadina y reunirá a destacados artistas del panorama local, como Miguel Ríos, Diana Navarro y Marina Heredia, bajo la conducción del tenor José Manuel Zapata.