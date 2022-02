Desde Lorca hasta 'Los Porrones' de Pedro Antonio: la FMS se deja caer en Granada

"No se muere quien se va, solo se muere quien se olvida", así empezó la presentación de Mnak, uno de los 12 raperos de la liga profesional de las batallas de gallos. Dedicaba estas palabras a uno de sus compañeros que acudió a trabajar al Palacio de los Deportes de Granada habiendo fallecido su abuelo. Este es Sweet Pain.

El Ayuntamiento de Granada movió cielo y tierra para que la FMS España se dejara caer por la ciudad de la Alhambra. Todo un acierto y un éxito entre los más jóvenes, y es que al Palacio de Deportes de Granada acudieron unas 5.000 personas, aseguran desde la Organización, para ver a los mejores freestylers del panorama actual. El rap sigue vivo en las calles de España, en los corazones de miles de jóvenes que contemplan la FMS cada año como si se tratara de un partido de fútbol o, al menos, lo que significaba antes para ellos, también, este deporte.

Chuty, Mnak, Sweet Pain, Gazir, Skone, Blon, Hander, Elekipo, Zasko Master, Mister Ego, Sara Socas y Tirpa son los doce profesionales que luchan este año por ganar el título. En la segunda jornada de la FMS celebrada en Granada, absolutamente todos hicieron referencias a la ciudad nazarí. Desde Lorca hasta Los Porrones de Pedro Antonio. Poesía, ingenio y arte.

La primera batalla se consagró entre Mnak y Gazir, dos pesos fuertes de esta liga. Tras media hora de mucho rap, el jurado decidió que hubiese una réplica que acabó dándole la victoria al granadino de adopción, Mnak. El segundo asalto también fue ‘duro’ y es que la única mujer de los doce profesionales, Sara Socas, se enfrentó a Chuty, uno de los pesos pesados del panorama desde hace años. Dice que vuelve para ganar y parece que no le está yendo mal, ganó a Sara llevándose los tres puntos y eso le coloca, por ahora, en el primero de la tabla. Sara Socas se despidió de la batalla aplaudiendo al público por el apoyo recibido. "Lo siento Avilés, pero Granada" aludiendo al amor que le tiene a esta ciudad.

La tercera batalla de la segunda jornada de la FMS España trajo el enfrentamiento de Hander y Elekipo. El primero en su minuto de presentación pidió “ruido para Sweet” por el fallecimiento de su abuelo. Compañerismo y admiración. Esta ‘pelea’ tuvo al público en vilo por la igualdad de sus competidores. Finalmente, tras una réplica exigida por el jurado, Elekipo se llevó la batalla y dos puntos. En el ecuador del evento, varios raperos salieron a cantar para que los protagonistas pudieran descansar unos minutos. A la vuelta, llegó otro de los platos fuertes la jornada, Sweet Pain – Zasko Master. El sevillano puso a todo el Palacio en pie haciendo rugir a los granadinos con cada una de sus estructuras. “Hacen falta dos soles para hacerle sombra a mi madre, a mi abuelo y a mi padre”, sentenció Sweet Pain ante Zasko que provocó que ‘la granada’ explotara en la ciudad de La Alhambra. Batalla ganada y tres puntos que lo colocan en la tercera posición de la tabla.

El quinto enfrentamiento estuvo ligado con Tirpas y Mister Ego. El pasotismo del segundo provocó grandes carcajadas ante un público totalmente implicado con los freestylers. Manos en el aire, aplausos, espectáculo y talento. Todo eso envolvió esta penúltima batalla que se demoró por una réplica que acabó dándole dos puntos a Mister Ego.

La última batalla de la jornada fue protagonizada por dos clásicos de este mundo, Blon y Skone se volvieron a reencontrar entre tanto ruido. El catalán aludió al amor del público como trofeo personal, levantó a la grada y no dejó que nadie se volviera a sentar. 30 minutos de solo rap se resolvió en victoria absoluta de Blon con tres puntos más a nivel personal.

Defienden respeto, cariño y constancia. Mensajes a las personas que los quieren y a los que no: menos odio. Alertan de las redes, de la fama y que perseguir un sueño no puede ser a cualquier precio. Hablan de depresión, ansiedad y dolor. Acompañan a sus amigos cuando el alma está rota y piden clemencia a los que se burlan sin piedad. Resaltan el machismo que convive en el rap. Alaban a Sara por pelear. Todo sin dejarle ganar. El free y el rap inundan las calles de España y Latino América, los jóvenes se reúnen en cualquier parque de los barrios para ‘pelear’ no sin antes darse la mano para avanzar. Gritan: “Larga vida al rap” porque no pueden concebir sus vidas sin chillar por su verdad.