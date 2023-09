Flamenco en Granada y música urbana en Málaga en las sesiones previas a la gala de los Grammy Latinos en Sevilla

El Real Alcázar de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación de la actividades que se celebrarán desde este viernes en el marco de los Premios Grammy Latinos 2023, cuya gala central tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Málaga y Granada se suman a la programación en torno a estos galardones que se celebran por primera vez fuera de Estados Unidos y en los que la música urbana y el flamenco tendrán una especial importancia.

Así, según ha detallado el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, las actividades previas a la gala del Palacio de Congresos comienzan este próximo viernes en Granada, con un reconocimiento al género flamenco con la actuación de Carmen Linares. Además, el 10 de noviembre se difundirá mundialmente una pieza que cuenta con las actuaciones de Carmen Linares, Niña Pastori, Arcángel, Lola Índigo, Omar Montes y la bailarina Belén López, un espectáculo que cuenta con la Alhambra como telón de fondo.

De otro lado, Abud ha destacado a Málaga como "ciudad de vanguardia", avanzando que el paso de los Grammy Latinos por esta ciudad "girará alrededor de la música urbana", con una sesión en la Malagueta el viernes 13 de octubre que contará con las actuaciones de Mala Rodríguez - primera mujer ganadora del Latin Grammy Álbum de Música Urbana-, Beret y Feid.

Actividades en la semana Latin Grammy

Manuel Abud ha puesto de relieve que desde el 10 de noviembre, la capital hispalense acogerá actividades que servirán como antesala a la gran gala del 16. Así, la Fundación Cultural Latin Grammy regalará una serie de instrumentos para jóvenes estudiantes de músicas, que serán entregados por Laura Pausini, Persona del Año 2023 por la Academia.

Ya el domingo 12 de noviembre, la Academia Latina de Grabación entregará los Lifetime Achievement Awards, unos galardones con los que reconocen "la trayectoria de grandes figuras que han dado grandes aportaciones a la música latina". Entre los premiados de la edición de 2023 figuran Carmen Linares, Manuel Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Soda Stereo o Ana Torroja.

Ya el lunes 13 de noviembre, Sevilla acogerá el reconocimiento a la contribución de mujeres a la industria. Así, este año el premio Leading Ladies of Entertainment recaerá sobre Rondine Alcalá, Mon Laferte, Simone Torres y Ana Villacorta López, según ha destacado Manuel Abud.

El martes 14 de noviembre, la actividad se centrará en el Alcázar, donde la Academia Latina recibirá a todos los nominados al Latin Grammy 2023, un evento que contará con un 'showcase' para los nominados a la categoría de mejor nuevo artista en el Centro Cultural Magallanes.

El Palacio de Exposiciones y Congresos, Fibes, acogerá un día antes de la gala, el 15 de noviembre, un evento en el que se reconocerá a la Persona del Año 2023, Laura Pausini.

Gala de los Grammy Latinos con presencia "destacada" del flamenco

El CEO de la Academia Latina de Grabación ha destacado que la gala de la XXIV entrega de los Latin Grammy coincide con el Día Internacional del Flamenco. En esta línea, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que la efeméride "no pasará desapercibida en un evento de tanta resonancia", recalcando la importancia de que el flamenco "tenga una presencia destacada" para hacer una gala "diferente, única e irrepetible".

Sobre la celebración de este evento en Andalucía, Moreno ha destacado que se trata de "una oportunidad para proyectarse en muchos rincones del mundo y obtener un fuerte retorno económico y turístico" a través de una extensa programación de actividades, actuaciones y grandes conciertos a lo largo de 2024 y 2025. "Una cita que tendrá un impacto extraordinario en términos de marca, imagen y promoción", ha aseverado.

El presidente del Ejecutivo ha admitido la "responsabilidad" que supone el reto de demostrar la "capacidad y preparación" de Andalucía para acoger eventos de primer nivel internacional, y ha recordado que solo la Latin Grammy Week atraerá a más de 5.000 asistentes, entre artistas de reconocimiento mundial, productores y miembros del ámbito musical.

Los alcaldes de Sevilla y Málaga y la alcaldesa de Granada valoran acoger este evento

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que por primera vez los Latin Grammy se celebren fuera de EEUU, así como el hecho de haber elegido la ciudad de Sevilla "por el vínculo que tiene con América".

"No os vais a equivocar. Sevilla es el conjunto histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa. Sevilla es una ciudad diversa, hay una Sevilla judía, una Sevilla árabe, una Sevilla mudéjar", ha afirmado Sanz, quien también ha resaltado que Sevilla "es también una ciudad especialista en la organización de grandes eventos". "No me cabe la menor duda de que los sevillanos van a disfrutar en la organización de este grandísimo evento y que van a disfrutar en este evento importantísimo para la ciudad de Sevilla", ha finalizado.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha apuntado que "van a vivir con pasión este gran evento y con la ilusión de hacer de nuevo a Andalucía una tierra de referencia de la música", como lo son "por historia o por tradición". Este evento "trasladará lo mejor de cada una de las tres ciudades y de Andalucía", ha destacado, para añadir que "Granada mostrará lo mejor de ella misma con esa Alhambra de fondo, para seguir luciéndola al resto del mundo, especialmente a ese mundo latino que tiene una atracción especial por Andalucía y España".

Por último, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha resaltado que la música "es quizás la manifestación cultural que más puede unir al mundo" y ha reconocido la labor de la Academia Latina de Grabación por organizar "estos premios", para añadir que "el mejor reconocimiento es traerlos a España, coma la Junta ha conseguido". "Como andaluz me siento orgulloso", ha admitido, al tiempo que ha señalado que Málaga "acoge una de las manifestaciones previas con algo que importa mucho en una ciudad vanguardista, la música urbana".

"Espero que esta salida de EEUU algún día se repita también, y estoy convencido de que la Junta será protagonista también de ese nuevo salto del Atlántico hacia Europa", ha finalizado De la Torre, quien ha deseado "el mejor de los éxitos y la mayor proyección para las tres ciudades y para Andalucía".