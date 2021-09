La Fiscalía del Supremo, a favor del indulto parcial a Juana Rivas

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado informe a favor de que se conceda el indulto parcial a Juana Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el pasado 26 de julio el Ministerio Público remitió un escrito para informar sobre la petición de indulto y acordó una reducción de seis meses de la pena de prisión, que sugiere dejar en dos años.

Las mismas fuentes han precisado que la Fiscalía también estimó rebajar la pena de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad de seis años a cuatro.

Fuentes del Supremo consultadas han asegurado que, en el marco del procedimiento, los magistrados del Alto Tribunal debatirán su propio informe el próximo 5 de octubre, tal y como ha adelantado El Periódico de España.

El debate tendrá lugar cuatro meses después de que Rivas ingresara voluntariamente en el CIS ‘Matilde Cantos’ para cumplir la orden de ingreso en prisión decretada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada. Desde el día 15 de junio cumple condena en su casa con control telemático.

El Supremo recibió el expediente del Ministerio de Justicia sobre la petición de indulto que ha hecho la propia Rivas. Una vez debatido su propio informe deberá remitirlo al departamento dirigido por Pilar Llop para que sea ésta quien defienda la solicitud ante el Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra sobre el destino de Rivas.

Condena inicial de cinco años

El pasado abril, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal estimó parcialmente un recurso de casación planteado por Rivas contra la condena de cinco años de prisión que le impuso el Juzgado de lo Penal Número 1 de Granada. En aquella ocasión acordó dejar la pena de cárcel en dos años y seis meses al considerar que, aunque los dos menores fueron sustraídos, cometió un único delito y no dos.

Rivas abandonó Italia en 2016 con sus dos hijos con la intención de no regresar, pese a no contar con el consentimiento del padre de los menores. En 2017 pasó un mes en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregar a los niños a su ex pareja.