Firman un convenio para fomentar la empleabilidad de las personas con Asperger

La Asociación Granadina de Síndrome de Asperger – TEA y el Centro Especial de Empleo Purísima Concepción firman un convenio de colaboración que permitirá, durante 4 años, el desarrollo de acciones conjuntas en pro de las personas que atienden.

Estas acciones contemplan la posibilidad de derivaciones de candidatos a los procesos selectivos que el Centro Especial de Empleo lleve a cabo, la realización de prácticas prelaborales y el acceso preferente a acciones formativas especializadas. Ambas instituciones pretenden dar visibilidad al colectivo Asperger-TEA de Granada y normalizar la situación de estas personas en materia de integración sociolaboral, como ya viene desarrollando la Asociación a través de su Programa Empleo Asperger Granada.

Por su parte Centro Especial de Empleo Purísima Concepción, ofertará a la Asociación la impartición de módulos formativos específicos con compromiso de contratación para las actividades de limpieza, lavandería industrial, jardinería, recepción y lavado de coches. El síndrome no es una enfermedad, consiste en un trastorno del espectro autista en el que el cerebro funciona de forma distinta a la habitual, sobre todo en la comunicación e interacción social. A las personas con este síndrome, por lo general tienen una capacidad intelectual normalizada o incluso por encima de la media, les resulta difícil reconocer y comprender las reglas sociales no escritas, no saben muchas veces cómo relacionarse con los demás y les resulta muy complejo darse cuenta de sus sentimientos.

Esto provoca graves dificultades de acceso al mercado laboral y contextos formativos estandarizados. Y es por ello que son necesarias acciones específicas para facilitar la integración efectiva de estas personas. A este respecto la Presidenta de la Asociación Granadina de Asperger, Alicia Mesa apuntaba “Es necesario dignificar la vida de estas personas con el acceso al trabajo” .

Naciones Unidas anunció recientemente que el 80% de las personas con Asperger en todo el planeta se encuentran en situación de desempleo. En lugares del mundo como Reino Unido por ejemplo, donde las tasas de paro son muy bajas, los Asperger alcanzan ya un 75% de paro. En España, las estadísticas se sitúan en un porcentaje del 85% y en otros países se supera incluso el 95%. “Estas cifras deben conducirnos a la reflexión y a la puesta en marcha de acciones como esta que empoderen a las personas con Asperger, a la vez que frenan la discriminación laboral” Comentaba al cierre del encuentro, José Alcántara, coordinador del Centro Especial de Empleo Purísima Concepción.