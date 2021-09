La firma de moda ‘Lola Casademunt’, por la puerta grande en Granada Alta Cultura

El primer bloque de la tarde de ayer comenzó con el desfile de María Velasco que mostró una colección de inspiración andaluza donde predominaron los volantes y los sombreros, destacando una paleta de colores que mezcla el sobrio blanco y negro con el llamativo naranja. Todo un concepto fresco, desenfadado y lleno de energía. Otro de los diseñadores emergentes que nos mostró sus piezas fue Daniel Arroyo, y su colección ‘Start Up’, seis looks donde predominó el traje como pieza central y en donde el diseñador ha querido dar una vuelta de tuerca esa prenda histórica siempre presente en la moda. “Hemos sido capaces de sacar del traje básico varias modificaciones que se adaptan a la moda de nuestros tiempos haciéndolo más versátil”.

El evento Granada Alta Cultura continuó con los desfiles de los alumnos del grado universitario de segundo y tercer año, de ESADA, que presentaron sus trabajos de carrera, todo un reto para los alumnos y una forma de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios de diseño.

El plato fuerte del día se lo llevó la firma de moda Lola Casademunt, encargada de clausurar la tarde y trasladar a los asistentes al barrio londinense de Chelsea y la puesta de sol. La colección de Lola by Maite de Casademunt contó con 26 looks, que ya están disponibles en el espacio de venta que tiene la firma en la ciudad de Granada. Outfits con estampados británicos donde predominaron los cuadros tanto en prendas como abrigos o gorras características de Londres. Una colección dirigida a un target muy concreto: mujeres empoderadas, femeninas, sofisticadas y atrevidas. El objetivo principal de desfilar en Granada Alta Cultura es afianzar las relaciones con sus clientas y dar a conocer más aún todas las diferentes prendas. Como broche de oro, Raquel No Fuentes, directora de la organización y encargada del evento desfiló con un vestido que llevó la top model Nieves Álvarez, siendo este el culmen de la noche y dando paso al Kissing Room en el Palacete de Quinta Alegre.