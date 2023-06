Un fin de semana alejado del Corpus en la agenda musical de Granada

Con la Semana del Corpus ya empezada, se aproxima un fin de semana lleno de música y diversión. A pesar de que gran parte de los granadinos vayan a estar tomándose un rebujito en la feria o escuchando alguna que otra canción tradicional, no por ello va a desaparecer la oferta musical en otras partes de la capital. Por lo que si eres de esos que no se sienten cómodos en el ambiente de la feria o que prefieren escuchar otro tipo de melodías, no hay problema, ya que hay otras opciones varias para evadirse del bullicio y escuchar buena música con calma. Estos serán los artistas más destacados y la agenda musical de los próximos días en Granada y la provincia.

Concierto de Corpus Christi (jueves 8 de junio - Catedral)

Muchos, al decir 'Corpus', piensan inmediatamente en la feria. Sin embargo, esta festividad con orígenes religiosos, también se celebra de otras formas. Es el caso del concierto con motivo de estas fechas, que será a su vez la clausura del XIII Ciclo de Música y Tiempo Litúrgico. A partir de las 20:00 y con libre acceso, se podrá disfrutar de los cánticos del coro, así como de un quinteto de viento, entre otras actuaciones. Todo ello, ubicado en el V Centenario de la Catedral.

Rodríguez Celtic Band (viernes 9 de junio - Lemon Rock)

Este grupo dedicado a la música celta que recuerda a las bandas sonoras de películas tan épicas como Braveheart, gira en torno a José Antonio Rodríguez, violinista incansable. Se diferencian de otros grupos del estilo debido en parte a su reciente incorporación de armonías propias del jazz o del funk. Con un álbum titulado Renovación (2016), será posible entretenerse con este espectáculo a base de violín, guitarra y gaita, entre otros, a partir de las 18:30 con entrada libre.

Kiko Veneno & Vera Fauna y Elemento Deserto (viernes 9 de junio - Paseo del Salón)

Grandes artistas vienen de la mano de Momentos Alhambra Distrito Sonoro, para cerrar con broche de oro el último fin de semana del ciclo musical. Kiko Veneno, el que muchos conocerán por aquel Volando voy, y un amplio repertorio que perdura en el cancionero español, ha vuelto a ir in crescendo en los últimos años. Con su nuevo estilo, se escuchan y se tocan temas sociales, de manera que a veces tiene ecos de algo casi experimental. Su personalidad propia y la fusión de varias inspiraciones pasadas, están presentes en su álbum Hambre, el cual cantará este viernes y se podrán escuchar melodías como Gitano Dave, un título atribuido al mentor no proclamado de Bob Dylan, Woody Guthrie. Todo ello, sumándole la actuación colaborativa con el grupo pop-rock sevillano Vera Fauna.

Además de esta actuación, también será posible disfrutar de la banda de rock Elemento Deserto, junto con la actuación posterior del DJ Arturo Paniagua DJ. Ambos con sonidos originales y evasivos, junto con Veneno, podrán verse la noche del viernes a las 20:00 con entrada libre.

El Niño de Elche (sábado 10 de junio - Carmen San Miguel Restaurante Mirador)

También como parte de Distrito Sonoro, este cantaor que controla tanto el flamenco tradicional como para darle su giro atípico, visitará Granada la tarde del sábado a las 19:30. Aclamado por la crítica y sus fanáticos, su último trabajo Voces del Extremo (2015), con textos de poemas contemporáneos, podrá escucharse enmarcado por un hermoso paisaje con vistas a la ciudad y a las montañas. Debido a su éxito, las entradas se han agotado rápidamente, por lo que habrá que esperar para disfrutar de este espectáculo en próximas ediciones.

Semifinal de la Red Bull Batalla de Gallos (sábado 10 de junio - Plaza de las Pasiegas)

La popular marca de bebida energética organiza un año más la Batalla de Gallos, un concurso de rap improvisado a nivel nacional y con repercusión más allá de nuestras fronteras. En total, serán 32 raperos que lucharán por estar en esta gran cita de este año. Clasificarán solo cuatro de ellos a una final donde es habitual ver a MC's como Bnet, Skone, Gazir o Chuty, nombres que han llegado lejos y han levantado trofeos incluso en su edición internacional. El escenario elegido para la batalla de las semifinales es la Plaza de las Pasiegas, donde estará abierto al público.

Tommy Moore (domingo 11 de junio - Lemon Rock)

Para poner el broche a un fin de semana lleno de actuaciones y fiestas, el domingo a las 17:30 se podrá volver a escuchar la música de Tommy Moore, en los ecos reverberantes de su tributo. El homenaje al cantante y guitarrista irlandés, un referente de clásicos de soul y rock, podrá escucharse a partir de las 17:30 con entrada libre al establecimiento.

Concierto de música brasileña (domingo 11 de junio - Granada 10 Teatro Musical)

Los ritmos latinos también llegan a la capital este domingo. Por 9,82 euros, se podrán adquirir las entradas para el evento que promete animar a todo el que vaya. A partir de las 18:00, se podrá disfrutar de bailes, cantos e incluso un DJ. A manos de Maciel Salú y banda, llega el Baile de Rabeca. Se podrá disfrutar de distintas danzas, así como de una clase de baile de forró con Elton Rodrigues (Forró Arrasta-pé Sevilla), para finalizar con el concierto de la banda y DJ Lari. Como añadido, parte del valor recaudado con este proyecto será en beneficio de las actividades educativas del Proyecto Azougue (Brasil).

Lo mejor de los Óscar: Candlelight (domingo 11 de junio - Hotel Palacio de Santa Paula)

Para tener un fin de semana de película, bajo la luz de las velas ni más ni menos, llega la experiencia Candlelight. El Cuarteto de Cuerda Origen, interpretará creando una atmósfera mágica, un amplio repertorio de bandas sonoras de películas. En dos sesiones, una a las 19:00 y otra a las 21:00, títulos desde Forrest Gump hasta La Vida es Bella, podrán escucharse bajo el techo del hotel donde tendrá lugar el evento. Las entradas ya pueden adquirirse por el precio de 25 euros en adelante, ya que las más económicas se encuentran agotadas. La ternura y la melancolía serán sin duda los grandes protagonistas de la noche, que harán recordar aquellas frases célebres tales como 'la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar'.

Bob Dylan (martes 13 de junio - Teatro del Generalife)

Todos los artistas mencionados anteriormente son grandes alternativas para tener un fin de semana cercano a la cultura y a la música. Sin embargo, alargando un poco más el entretenimiento, hay que hacer especial mención a la leyenda que llegará a Granada el martes 13, que alejado de toda superstición, promete ofrecer una experiencia mágica. Con motivo de regalar un concierto acogido bajo la calidez del Teatro del Generalife, Bob Dylan cantará un amplio repertorio centrado en su trigésimo noveno álbum de estudio, Rough and Rowdy Ways. Existe la posibilidad de que también pronuncie algunos de sus grandes éxitos, por los que tantas generaciones han pasado. Sin embargo, pocos serán los afortunados que puedan asistir al evento, debido a que las entradas desaparecieron en cuestión de media hora.