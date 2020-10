La Filmoteca de Andalucía retoma su actividad este fin de semana en Granada

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, retoma el próximo fin de semana sus proyecciones en Granada y Almería con un programa que refleja la actualidad cinematográfica internacional, especialmente aquellos títulos que tienen más dificultades de acceder a los circuitos de exhibición. Las proyecciones se desarrollarán siguiendo los protocolos de limitación de aforo, distancia y seguridad para la prevención del Covid-19.

El calendario de exhibiciones, confeccionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), comienza el día 2 en Granada, con los ‘Viernes Estreno’ y la proyección de ‘The Farewell’, de la directora norteamericana Lulu Wang; el programa continúa el miércoles 16 con la cinta ‘Gloria Mundi’ de Robert Guédiguian, el día 22 será el turno de Gus Van Sant, con ‘La Casa de Jack’,el viernes el día 23, se estrenará ‘Una vez más’, del joven director andaluz Guillermo Rojas. Además de los estrenos, la Filmoteca de Andalucía retomará el programa de colaboración con la Alianza Francesa de Granada, con la proyección el día 14 de ‘Camille’, de Boris Lojkine, película homenaje a la fotoperiodista francesa Camille Lepage.

Además, en colaboración con la Embajada de México en España, la Filmoteca de Andalucía en Almería proyectará una muestra del cine contemporáneo de este país. Concretamente, el día 6 de octubre con el documental ‘El Remolino’, de Laura Herrero Garvín, cuyo último trabajo, ‘La Mami”, que se exhibió en el pasado Festival de Cine de Málaga. Este repaso también incluye a ‘Parque Lenin’ de Itziar Leemans, que se verá el 13 de octubre; ‘Perdida, de Viviana García Besné, el martes 20; y el 31 a ‘El Ombligo del cielo’, de Carlos Gómez Olvier.

El programa lo completa el ciclo de cine coreano, que será también protagonista en el mes de octubre, tanto en la sede de Granada como la de Almería, con títulos que han obtenido los principales premios en los grandes festivales internacionales. Con la colaboración de la Embajada de Corea del Sur en España, la Filmoteca de Andalucía propone cuatro títulos recientes que aún no han tenido distribución en el país. En Almería comenzará con ‘Intimate Strangers’ de Lee Jae-gyu, la versión coreana de ‘Perfectos Desconocidos’ el próximo sábado 3 de octubre, que podrá verse en Granada el día 21. Y a lo largo del mes se proyectará ‘Juror 8’ de Hong Seungwan, día 7 en Granada y el 24 en Almería; ‘The house of us’, de Joon Ga-eun, el 10 en Almería; y ‘Battle of Jangsari’ de Kwak Kyungtaek, el 17 en Almería y el 28 en Granada.