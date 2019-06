Fiestas del Orgullo y Realejo sin coches: Granada gana la calle

Ayer viernes y hoy sábado, 8 de junio, dos actividades han servido para llevar a la gente a la calle. Pero no a las aceras, como es la costumbre. Los granadinos las tuvieron y las tienen enteras a su disposición. Como cantó Richard Hawley, las calles son nuestras.

Ayer se celebraron las fiestas del Orgullo Lgtb, una fiesta ya histórica y asentada en toda España que en sus inicios llamaban “del orgullo gay” pero que, con el tiempo, se fue abriendo a otros colectivos que exigían más visibilidad, la normalización de su situación y el no ser discriminados por sus tendencias sexuales. Ahí se sitúan las lesbianas, los transexuales, los bisexuales y el colectivo menos conocido, el de los intrasexuales, que son individuos en los que coexisten características sexuales de hombre y mujer en proporción variable.

Aunque es obvio que en las últImas décadas se ha avanzado mucho en el terreno de la aceptación de las conductas sexuales de cada cual, estos colectivos entienden que existe aún mucho que reivindicar. Por eso, ayer participaron en una marcha que comenzó en los jardines del Triunfo y terminó en la Plaza del Carmen después de atravesar la Gran Vía, peatonal para la ocasión. El artista Paco Clavel fue el encargado de pronunciar el pregón.

Ese es el programa oficial, pero en Granada, en estos días, ha habido y hay otras alternativas. Por ejemplo, en el barrio de la Magdalena hay profusa decoración con los colores del arco iris y en la calle Cruz se ha mantenido durante toda la semana una exposición de fotos sobre transexualidad que lleva por título I want to be a butterfly (Quiero ser una mariposa). Por último, está previsto que en la Fuente de las Batallas se celebre la segunda edición de la gala Glitter Queen, donde participarán drag queens locales.

Diversión para todos en Molinos y Campo del Príncipe

En cuanto al Día sin Coches en el Realejo, es una iniciativa que se celebró con bastante éxito el pasado mes de septiembre y en la que se han implicado comercios de la zona, especialmente de la calle Molinos, y la asociación Por un Realejo Habitable. El lema de la convocatoria es Vive tu calle en el Realejo.

En Molinos y en el Campo del Príncipe habrá actividades de todo tipo arte, mercados, danza, circo, juegos infantiles, patinaje, cuentos, talleres, ajedrez, pasacalles y hasta música en directo, a cargo del grupo de reggae Red Soul Community.

Para garantizar la comodidad de quienes acudan a este Día sin Coches, que comenzará a las 10,30 y terminará a las 14,00, el ayuntamiento va a cortar el tráfico en la calle San Matías y, como es lógico, en Molinos y Campo del Príncipe. Los coches sí que podrán circular por la calle Pavaneras y, una vez lleguen a la Plaza del Realejo, podrán seguir por calle Santiago, que cambia el sentido de circulación. La gracia habría sido completa si Pavaneras también hubiera tenido vedado el tránsito de los vehículos, algo que, por lo demás, ocurre muy a menudo en un barro en el que raro es el fin de semana en el que no hay procesiones, traslados u otras manifestaciones religiosas. Para ésas sí se obtiene permiso.