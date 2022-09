"El Zaidín Rock es para el pueblo, Granada no se entiende sin este festival"

Han tenido que pasar dos eternos años para que llegue este momento, pero la espera ha terminado. El Zaidín Rock regresa por todo lo alto para celebrar su 40 aniversario. Los días 8, 9 y 10 de septiembre Granada volverá a ser la capital del rock, aunque este año se comenzará a calentar motores desde este próximo martes 6 de septiembre.

Discos Bora Bora acogerá la presentación del festival con un Showcase con ‘Carmencita Calavera’, a partir de las 20:30 horas. Uno de los platos fuertes de la semana llegará el miércoles 7 de septiembre. Paco Burgos, director del festival, presentará 'Del barro, al acero. Cuarenta años de Zaidín rock', un libro en el que recorrerá la historia del festival desde dentro o, como él mismo cuenta, “desde el corazón”.

“El Zaidín Rock tiene un sentir diferente al resto de eventos de este tipo y así es como se ha hecho este libro. En él se recogen varios testimonios de artistas y componentes del festival que han pasado por aquí a lo largo de estos 40 años. Miguel Ríos, 091, Ilegales, Eskorzo… son más de 20 los testimonios que se pueden encontrar en el libro y que describen a la perfección qué es y qué significa el Zaidín Rock”.

Este festival va más allá de una simple concentración de conciertos en tres días, el Zaidín Rock es un “festival del pueblo, la base de la cultura musical rock de esta ciudad, sin él no se hubiesen entendido muchas cosas y no habríamos conocido a muchos grupos”, explica Burgos que añade que “es una seña de identidad de la ciudad, no se entiende Granada sin el Zaidín Rock en septiembre”. Se puede decir más alto, pero no más claro. Esa emoción con la que Paco Burgos habla del festival es lo que hace que esta edición sea tan especial.

Una edición que aterriza con un cartel de lujo y como dice su director, a la altura del aniversario. La noche del jueves 8 de septiembre será la del Promorock, protagonizada por las jóvenes bandas locales Saedín y Carmencita Calavera junto a Los Zigarros, "el grupo con uno de los mejores directos que se puede ver actualmente en nuestro país” y La Guardia.

El viernes 9 de septiembre será el turno de la noche del mestizaje, cuyo origen se explica en el libro escrito por Paco Burgos. Para ese día se podrá disfrutar de las actuaciones de Violeta Zeta, P.U.S., El Jose, el Canijo de Jerez y Miguel Campello. La noche más rockera volverá a ser la del sábado 10 de septiembre con los directos de los locales Eskóbula, The Fixed Trío, Tahúres Zurdos, Boitkot e Ilegales, que también están de celebración cumpliendo, al igual que el festival, 40 años sobre los escenarios.

La explanada entre el Nuevo Los Cármenes y el Palacio de Deportes volverá a convertirse en una fiesta y a acoger ese ambiente familiar, tranquilo e incluso melancólico en algunas ocasiones por ser el final del verano, pero feliz por empezar un nuevo curso. Volverá a ser el punto de encuentro para muchos amigos que esperan ansiosos la llegada del Zaidín Rock para reunirse. Y puede que vuelve a ser el lugar en el que ocurren momentos inolvidables como el ocurrido en el 2004, anécdota que aparece en el libro, pero que Paco Burgos ha querido recordar para este medio.

“Aquel año el tiempo se presentó un poco extraño, parecía que iba a llover constantemente. Finalmente fue en el concierto de Ilegales, casi al final de su actuación cuando empezó a diluviar. Llovía de tal forma que el agua se podía cortar con una espada. La gente se iba pensando que el grupo se marcharía, pero nada más lejos de la realidad. El grupo aguantó aquella embestida acuática durante 20 minutos. La gente lo disfrutó muchísimo. Eso es el Zaidín Rock”.