El Festival Tendencias de Salobreña se reiventa en un formato especial

El Festival Tendencias de Salobreña cumple 29 años y como a muchos otros festivales musicales, el Covid-19 le he dado un revés importante. No obstante, la organización se ha reinventado para no dejar pasar esta nueva oportunidad de continuar apoyando a la música en directo ahora, precisamente, cuando más lo necesita. Tendencias se adapta a la “nueva normalidad” en formatos más pequeños y especiales que harán de esta edición algo único para recordar.

El festival se celebrará en la villa de la costa granadina durante los días 5, 6 y 7 de agosto. Los conciertos se realizarán en el Auditorio Municipal, de forma exclusiva y atendiendo a toda la normativa vigente sanitaria y de aforos.

Tendencias es uno de los festivales con seña de identidad propia y con más carisma de nuestra comunidad. La firmeza y solidez en su empeño por continuar una línea homogénea en su programación año tras año lo avalan. Este año lo volverá a hacer pero con la distinción absoluta del apoyo a la música.

Los dos conciertos protagonistas de esta edición serán de dos figuras claves de nuestro música; por un lado, Kiko Veneno, uno creadores del flamenco rock más atrevido de todos los tiempos que junto a Raimundo Amador fundó Veneno, una de las bandas que captó el corazón y el espíritu más cercano de una generación bienavenida a “echarse un cantecito”. Ha cosechado muchos éxitos a lo largo de toda su trayectoria y se reinventa con ‘Sombrero roto’, un disco libro de 2019 donde se disfruta de la canción popular mezclada con los sonidos más actuales.

Con algunos de los discos esenciales para entender la música en español y reconocimientos muy importantes, Kiko Veneno (1952, Girona) lleva más de cuarenta años creando canciones para sí mismo y otros artistas. Su primer disco (Veneno 1977) junto a los hermanos Amador, y su participación en La leyenda del Tiempo de Camarón (1982) suponen un hito que marcó camino para de entender como se puede interpretar y mezclar el flamenco con otras músicas.

Después ha hecho canciones de todo tipo: electropop en Si tu, si yo (1984); rock melódico en Pequeño Salvaje (1987); pop con aires africanos en Dice la gente (2010); pop tropicalista en El pimiento Indomable (2012) o flamenco vanguardista para la película Entre dos aguas (2018). Entre sus mayores éxitos comerciales están Échate un cantecito (1992) y Está muy bien eso del cariño (1995) que marcaron una senda en el pop aflamencado. A veces difícil de clasificar, pero siempre creativo, presentó en 2019 Sombrero Roto, un disco rítmico y alegre con cadencias electrónicas. Algunos de sus reconocimientos son: Premio Nacional de las Bellas Artes y Premio Nacional de las músicas modernas.

Como segundo concierto, se confirma la actuación especial de una de las voces femeninas claves en la historia de la música nacional, Sole Giménez. La que fue vocalista del exitoso grupo Presuntos Implicados durante más de dos décadas, que llegó a vender tres millones de discos, lleva ya más de una década de carrera en solitario. Nacida en París (Francia), criada en Yecla (Murcia) y afincada en Valencia (España), Sole lleva más de treinta años de carrera en los que no ha dejado de evolucionar y crecer en su dimensión artística y musical, siendo en este momento una de las voces más versátiles y carismáticas de España. Por todos es conocido su continuo apoyo a causas sociales, algunos de los proyectos y méritos destacados en este ámbito son el libro disco para Oxfam Intermón “Avanzadoras” y la Medalla de Oro de la Cruz Roja por su labor en pro de los derechos de la mujer.

Sole Giménez es autora y compositora de más de un centenar de temas, muchos de ellos grandes hits de la música española; ha dado miles de conciertos; ha colaborado con grandes artistas; y tiene una gran proyección internacional apoyada por el cariño del público de diferentes países. En Tendencias estará acompañada por Iván Cebrián y Nacho Tamarit a las guitarras.

Por último, la conferencia y proyección del documental musical este año se unen en una sola figura , la de Manu Chao. Los cronistas y músicos Kike Babas y Kike Turrón editaron hace unos meses el libro: “Manu Chao Ilegal. Persiguiendo al clandestino” (BAO Bilbao Ediciones, 19), que presentarán en su charla. A través de las diferentes entrevistas que le fueron haciendo durante años a Manu Chao, descubriremos dónde estuvo en cada momento el “desaparecido”, a la vez que se nos desvelarán múltiples anécdotas.

Esta cita la complementa el documental que se proyectará, “A corazón hermano”, una obra aún inédita que Kike Turrón y Kike Babas dirigieron para el artista en el año 1998, coincidiendo con el lanzamiento de su primer disco en solitario, el ya mítico Clandestino. Los Kikes y Manu Chao realizaron una gran entrevista en Madrid, viajaron a Barcelona y a Galicia para completar este documental en el que Manu canta, habla y muestra todo aquello que le influenció a la hora de hacer Clandestino.