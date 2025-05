El 'Festival Sierra Nevada por todo lo alto' celebra este año su decimoquinto aniversario

El 'Festival Sierra Nevada por todo lo alto', la cita musical gratuita a mayor altitud del verano musical en España, cumple este año una edición muy especial ya que festeja su decimoquinto aniversario. Quince años que celebrará un fin de semana de agosto, el 22 y 23 en plena montaña y reuniendo a tres de las mejores actuaciones que el festival ha tenido en estos años en la Plaza de Andalucía de la estación de esquí granadina.

Se anuncia un cartel explosivo que pretende homenajear todos estos años de rock en las alturas. Por el escenario serrano volverán a pasar tres de los mejores directos que el festival ha tenido en todos estos años, por un lado la psicodelia rock de los madrileños The Limboos, su R&B roza con mucha clase un talento descomunal que imprimen en cada canción. Ellos presentarán su cuarto disco 'Off the Loop' donde se reinventan llevando su sonido a nuevas atmósferas aún por explorar.

Otro de los primeros grupos que pasaron por el festival y que demostraron ser únicos en su especie por tener un eje diferencial eléctrico vertiginoso son Guadulupe Plata. Ellos marcaron una directriz en el rock más underground de nuestro país con mucho trabajo y tesón. Los de Úbeda se han engrandecido con su blues crepitante, psychobilly lisérgico y surf de ciencia ficción haciendo que sus directos sean disfrutados allá por donde pasan (Premio Ojo Crítico, Premio Impala y varios Premios de la Música Independiente). Son el capricho confeso del mismísimo Iggy Pop que no se cansa de lanzarles parabienes desde su programa de radio ten la BBC.

El tercer grupo en discordia dieron en 2018 una de las actuaciones más divertidas y apabullantes de la historia del festival y es que Los Tiki Phantoms no necesitan voz para marcarse el mejor de los ritmos y hacer que la Plaza de Andalucía acabe siendo la playa de California. Ya lo hicieron entonces y prometen hacerlo de nuevo. Su rock&roll clásico y su surf rock electrizante regresarán de la tumba para hacerte mover el esqueleto hasta que no puedas más.

El guiño internacional este año viene de lejos, de EEUU y es que The Briefs, fuertemente unidos al movimiento punk del 77, subirán a la montaña por primera vez para ponernos firmes con su punk rock divertido, irónico y porque no absurdo, como debe ser. Punk pop moderno con estribillos vibrantes que harán saltar a más de uno y una por los aires. No te puedes perder un concierto que recae en la sierra de Granada dentro de la gira por España de los americanos.

Y el espacio reservado a las bandas locales de este año va bien servido, por un lado el punk glam rock de Zutaten que pisan por primera vez el festival y nos harán sudar con mucho gusto así como también se unen por primera vez una de las bandas más prometedoras del R&B en Andalucía como son Mateo Ortega & The Sugar Daddies, ganadores de la última edición del prestigioso certamen Cazarlo Blues. Este año no hay dos sin tres y se apuntan también el grupo local The Sastres que amenizarán la noche del viernes.

El festival granadino, que se caracteriza por ser familiar y para disfrutar en plena naturaleza, no puede olvidar sus talleres musicales para niños impartidos por Gabba Hey Escuela de Música que se celebran cada año en sesiones matutinas y dividido por edades. Unos talleres que nada más salir las plazas suelen agotarse en minutos. Muy pronto saldrán las bases y los instrumentos elegidos para este año, recordando que las plazas son limitadas y las entradas gratuitas.