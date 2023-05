El Festival Jazz Te Digo regresa a Baza los próximos 30 de junio y 1 de julio

El Jazz Te Digo cumple su XI edición con un programa que llenará de música la Plaza Mayor de Baza los próximos 30 de junio y 1 de julio. Un fin de semana cargado de música para disfrutar en la mejor compañía, para todas las edades, al aire libre y de forma gratuita en un entorno patrimonial único e incomparable. Todo un referente cultural para el norte de la provincia de Granada.

El evento, producido por la Asociación Cultural Algarada Bastetana en colaboración con el Ayuntamiento de Baza y la Diputación de Granada, es el único de sus características con entrada gratuita de la provincia de Granada y se ha consolidado como referente tanto para la ciudadanía bastetana como para amantes de la música y visitantes de lugares diversos, así como para los propios grupos que acuden cada año a él.

El festival de jazz y música negra se ha presentado esta mañana en el Auditorio del Museo con la participación de la vicepresidenta 1ª y diputada de Presidencia, Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, del alcalde de la ciudad, Manolo Gavilán, los responsables de la presidencia, secretaría y tesorería de la Asociación Cultural Algarada Bastetana, Quico Noguera, José Torres y Juan Antonio González, y la concejala de Cultura, Maribel Cano.

El alcalde de la ciudad ha destacado tanto la calidad de la programación, en la que no falta una apuesta por el talento local, como la belleza del entorno en el que se celebra, en pleno corazón de la ciudad. Por su parte, la diputada de Cultura ha asegurado que es un honor para la Diputación que el Ayuntamiento cuente con ella para la organización de este evento que se suma a la gran apuesta que hace Baza por la música y que encuadra a su vez en la apuesta por el Jazz que hace la institución provincial en Granada, con festivales como el de la Costa, Busquístar, Atarfe y, por supuesto, Baza. Todos han coincidido en señalar la gran complicidad con el público como una de las claves del éxito de esta cita.

Los responsables de la Asociación Algarada Bastetana se han encargado de dar a conocer de forma detallada el programa de la edición de este 2023 en la que se cuenta con grandes nombres, una gran variedad de estilos y en la que un año más se da cabida a la música local. El cartel de este año es una obra pictórica de Inés Andrés que refleja en colores la vocación del festival.

Programación del XI Jazz Te Digo

La noche del viernes 30 de junio abrirá el festival 'AKIBA', un proyecto musical reciente que se dedica a rendir homenaje a grandes nombres del Afrobeat como Fela y Femi Kuti, Tony Allen, Souljazz Orchestra Y iLondon Afrobeat Collective, entre otros. Con Ainara Egea en la voz, guitarra y percusión, Carlos Ligero en el saxo alto y barítono y coros, Emilio en la trompeta y coros, el bastetano Mario Alonso en la guitarra eléctrica y coros, Dani Lévy en el bajo eléctrico y coros y Zeque Olmo en la batería, percusión y secuencias, AKIBA nos ofrece un espectáculo musical excepcional y vibrante.

Continuarán Howlin’ Ramblers, que comenzaron su andadura en 2016. Su nombre es un tributo a las raíces del rock’n’roll: blues (Howlin’ Wolf) y country (Hank ‘the Ramblin’ Man’ Williams). A lo largo de estos años, este quinteto del sur de España ha desarrollado un sonido propio que se ha definido como crudo y salvaje ‘RockabillyStomp y Rockin ́Blues-Bop. “Home of the Blues ”, su primer trabajo, fue lanzado y autoproducido en 2018. Sleazy Records, una de las discográficas y distribuidoras de música rockin’ más importantes de Europa, los ficha de inmediato y se encarga de editarles su segundo álbum llamado “ Men With Broken Hearts ” y los singles “ I’m a Hobo ” (2020) y “Roots” (2021) y en junio (2022) su último trabajo hasta la fecha, grabado en directo, en formato DVD vídeo y CD titulado “ Moanin’ at Midnight ”. Han recorrido gran parte de la geografía española, participando en festivales como Rockin’ Race Jamboree, Screamin’ Festival, Blues at Moonlight, Crossroad American Party, Salamanca Town of Rock and roll, Old Rooster Music Fest, Suberock, Hogaza Rock,etc... y en Clubes como Rockin’ Swarm (Sevilla), Sun Coast Club (Málaga), Rock & Roll Club (Jerez), The Fly Riders (Algeciras), etc... Han compartido escenario con artistas de la talla de Al Dual, Darrel Higham, SpunnyBoys, Black Raven, Junior Marvel, The Firebirds, entre otros... También han actuado fuera de sus fronteras; Roll Over Beethoven Fest (Finlandia), Bethune Retro y Tarbes Fest (Francia) V-Eight Brothers Village (Bélgica).Portugal y estarán en el HIGH ROCKABILLY 2023.

Cerrarán la noche Dani Nel·lo + Organ TrioT. Desde finales de los años 50, saxofonistas de rhythm&blues y jazz se asociaron con organistas para cocinar un nuevo sonido. Lo que conseguían juntos era una sonoridad muy potente con pocos elementos. Rápidamente estas formaciones proliferaron y llenaron clubs y salas de baile. Inspirándose en ellas, el barcelonés Dani Nel·lo ha estado trabajando en un nuevo proyecto con nuevas composiciones y una nueva formación con Gerard Nieto al órgano, Martín Burguez a la guitarra y Ramón Ángel Rey a la batería. Bajo el nombre Dani Nel·lo + Organ Trio, debutarán discográficamente este otoño con Grand Prix, un EP con 4 nuevos temas de la mano de Buenritmo Records. El primer single, 'El Escorpión' estará disponible el 2 de septiembre en todas las plataformas digitales. Además de presentar Grand Prix, en sus conciertos también sonará una selección de sus temas preferidos y más representativos "traducidos" a este nuevo sonido de sus distintos proyectos como 'Los Saxofonistas Salvajes', 'Los Mambo Jambo', 'Sax-ORama' o 'Noir'.

El sábado 1 de julio abrirá la sesión la 'Big Band de Baza'. Esta Big Band nace como una imperiosa necesidad y un profundo anhelo de los músicos de la ciudad de Baza y su comarca por ofrecer un repertorio renovado y moderno para esta formación. Se tocarán temas clásicos de la música popular americana y latino-americana, que tienen en su base raíces de la música popular española y muy especialmente de la andaluza. Todos sus miembros tienen como objetivo principal disfrutar y dar a conocer este estilo musical tan demandado. Esta agrupación tiene como miembros fundadores a Miguel Ángel Ruiz, Salustiano Pérez y Antonio Gallardo. Los tres cuentan con una dilatada experiencia tanto en el campo de concierto como en la dirección musical. Esta Big Band está formada por músicos amateurs y profesionales, que son y han sido alumnos y profesores del Conservatorio Profesional de Música de Baza. Con una especial motivación por hacer de los conciertos musicales una experiencia placentera para el público y con una dilatada trayectoria musical. Para esta ocasión contarán con la colaboración especial de las voces de Begoña Bailina y Rosa Espín.

Continuarán Alcohol Jazz, que tuvieron que cancelar su actuación en la anterior edición. Son conocidos como los revitalizadores del jazz fusión en España. Este grupo fue creado en los 80, en los pasillos de la Facultad de Filosofía de Madrid por Jacobo Gascó junto con un grupo de amigos que deciden un buen día juntarse y tocar los temas de series como 'Starsky and Hutch' (ABC), 'Hawaii Five-O' (CBS) o 'Charlie’s Angels' (ABC) ¿Y por qué no pegarle también al funk? Pasan los años, y con unos cuantos discos en su haber y conciertos de ámbito nacional lejos de caer en la tentación de hacer melodías fáciles, se vuelcan en unas melodías divertidas y frenéticas; y se convierten en un grupo con la solidez suficiente como para ganarse la autoimpuesta etiqueta de “Música para un guateque sideral”.

Y para cerrar el festival, 'Koko-Jean & The Tonics', quienes se juntaron en 2014 con la cantante y rebelde del soul Ms. Koko-Jean Davis a la cabeza. Fue una historia intensa: se enamoraron, hicieron música juntos, hicieron temblar los escenarios, se tomaron un descanso, y justo en el momento adecuado, se reunieron para hacer nacer a su primera criatura musical en forma de un EP bautizado como 'Hairwhip'. El EP de 4 temas fue publicado por Buenritmo Records y elegantemente producido por el conocedor, músico y productor de RnB Dani Nel.lo, cuyo único objetivo era mostrar algunos de los temas preferidos de la banda que habían hecho saltar a los fans en sus conciertos. Desde entonces, la banda ha publicado otros dos EPs: 'Please Mr. Milton' junto a Dani Nel·lo, y 'Sick & Tired', así como el disco 'Shaken & Stirred', y han girado intensamente por España y Francia. Su sonido es fresco, excitante, y definido por una indudable química musical con sus nuevos compañeros; músicos capaces de brillar por sí mismos.