El Festival de Jazz en la Costa rendirá homenaje al saxofonista norteamerciano David Murray

El 34º Festival Internacional de Jazz en la Costa de Almuñécar rendirá homenaje este domingo al saxofonista norteamericano, David Murray (Oaklan, California 1955), con la entrega de la “Medalla de la Ciudad” de manos de la alcaldesa, Trinidad Herrera, y con el descubrimiento de una placa en el “Boulevard del Jazz”, situado en el Parque El Majuelo, cerca del auditorio donde actuará, acompañado de Marta Sánchez, pianista y compositora madrileña, afincada en Nueva York.

Con este homenaje Murray se suma al amplio elenco de músicos destacados en el panorama del Jazz y que ya forman parte del citado “Boulevard del Jazz” que cuenta Almuñécar desde 2012 y donde figuran: Gonzalo Rubalcaba, Eliane Elias, Charles Lloyd, Chucho Valdés, o , Chano Domínguez, entre otros.

Broche, 34 edición

El broche de cierre de esta 34 edición del Festival Internacional de Jazz en la Costa de Almuñécar lo pondrá este domingo, día 25, David Murray, que se ha consolidado como uno de los mejores saxofonistas de su generación. Prolífico en registros, cuenta con más de 150 discos, fue miembro fundador del World Saxophone Quartet, grupo con el que actuó en el Festival de Jazz en la Costa. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que destacan Grammys y varios documentales sobre su vida.

Además de sus formidables compañeros -el contrabajista Brad Jones y el batería Hamid Drake- David Murray estará acompañado por Marta Sánchez, pianista y compositora madrileña, afincada en Nueva York, que posee un estilo musical original que le ha valido el reconocimiento y respeto de revistas como DownBeat, All About Jazz o The New York Times.