El público, que llenó Jazz en la Costa, despidió de pie a Chano Domínguez y Javier Colina

La trigésimo tercera edición del Festival Jazz en la Costa enfiló su final con la presencia dos auténticos mitos del jazz y la música popular: el gaditano Chano Domínguez y el navarro Javier Colina.

El bajista norteño recibió la medalla de la ciudad costera e imprimió su firma en el ‘Bulevar del jazz’ del parque El Majuelo. En el acto intervinieron la alcaldesa Trinidad Herrera, el concejal de cultura sexitano Alberto Gilabert, el director del festival Jesús Villalba, y por parte de la Diputación Olvido de la Rosa. Colina une su nombre en el paseo del parque a los de estrellas del jazz como Eliane Elias, Charles Lloyd, Chucho Valdés, Kenny Barron, Enrico Rava o Jorge Pardo.

Jazz en la Costa está organizado por el Ayuntamiento de Almuñécar y el Área de cultura de la Diputación.

El concierto del viernes unió un nuevo ‘sold out’ a la presente edición, en la que los aficionados al Jazz han acudido a esta muestra con una decisión y ganas que han rozado la militancia. La Organización del Festival ha guardado escrupulosamente los protocolos de actuación sanitaria dictados por la Junta para eventos al aire libre. Se da la circunstancia de que ha habido tal demanda de entradas que incluso en condiciones normales de aforo, el doble, se hubieran vendido igualmente todas las localidades.

El gaditano es el músico que más veces ha actuado en la muestra sexitana y toda una garantía contrastada de comunicación y buen hacer, sea solo, con banda, orquesta o cuarteto. Ante Chano se disfruta su integración de los ritmos en el lenguaje del jazz, su gran variedad de proyectos e innovaciones musicales, su voz propia y su feliz relación con la música popular, desde la ‘Tarara’ nuestra, el ‘Gracias al vida’ de ultramar sur, el repertorio de Bola que hace ahora con Martirio o los clásicos españoles (Albéniz, Falla, Granados y Mompou) de su ‘Piano Ibérico’. Chano es un monumento nacional. En este concierto nos recordó que es mucho más que un pianista jazz-flamenco, por si lo habíamos olvidado, interpretando desde piezas suyas de los años ochenta hasta lo que acaba de componer en el confinamiento y aún no tiene nombre. Hay que destacar a su lado la presencia de uno de los hombres históricos del jazz español: Horacio Fumero, todo sabiduría y elegancia.

Tras el muy aplaudido gaditano, llego un Javier Colina que es casi más un poeta que un músico, por eso le buscan todos los que necesitan un soporte bello para sus canciones, fuese un Bebo Valdés o Silvia Pérez Cruz, por no seguir. Es el acompañante ideal en un instrumento al que no siempre se le presta demasiado interés. Como solista pasó por Almuñécar sin recabar demasiado protagonismo escénico, en su sitio en el centro trasero del grupo lejos del foco titular. “Somos nómadas” dijo al llegar y así su música fue de Nueva York al Magreb, pasando por Cuba y Centro America. Es un intérprete versátil, virtuoso y políglota, que frecuenta las músicas del mundo con curiosidad y siempre aprendiendo. En directo es un placer poder escuchar su fraseo, cargado de emotividad como muy pocos pueden hacer, haciendo hablar a su instrumento pausada y sentimentalmente. Su actuación fue, más que un gusto para los oídos, un regalo para las emociones.

El concierto de clausura lo protagonizan dos mujeres: Pepa Niebla y Andrea Motis con sus grupos.

La cantante y compositora malagueña Pepa Niebla es conocida por su versatilidad vocal que le ha permitido participar en una gran variedad de proyectos: desde el blues, el soul y el jazz hasta el sonido cubano y la música popular. Sus experiencias de vida en Granada, La Habana, Londres y Bruselas le han dado la oportunidad de crecer, aprender y experimentar en diferentes géneros. Ahora establecida en Bélgica, Niebla ha encontrado su sonido y dirección como artista, dando vida a sus propias composiciones y arreglos con su nuevo proyecto: Renaissance (2020), su primer álbum con composiciones originales, con letras en inglés, español y portugués; demostrando un estilo único que marca el comienzo de un nuevo capítulo en la carrera de la cantante andaluza.

La música de Pepa refleja una influencia del jazz neoyorquino contemporáneo que ha combinado con historias de amor, familia e inmigración para crear un trabajo sincero y personal, con una escritura fresca y original, y refleja su serio estudio de la armonía del jazz, el canto y la composición. Con ella llegarán el guitarrista Toni Mora, Alex Gilson con el contrabajo, Maxime Moyaerts al piano y Rodrigo Ballesteros, batería.

Con 13 años Andrea Motis ya formaba parte de la banda de jazz de la escuela de San Andrés bajo la supervisión de su mentor Joan Chamorro y muy poco tiempo después este decidió que esa voz y manera de tocar la trompeta merecían quedar registradas. Joan Chamorro presenta Andrea Motis (2010) se convirtió en su primer disco y en el inicio de una carrera vertiginosa cargada de grabaciones exitosas, múltiples premios, actuaciones en los más prestigiosos escenarios y colaboraciones con artistas como Scott Hamilton, Jesse Davis, Scott Robinson o el mismísimo Quincy Jones, que quedó impresionado por el talento de Motis y la invitó a participar en los conciertos de The Global Gumbo All-Stars. En 2017 hace su debut en solitario bajo el legendario sello Impulse Records con Emotional Dance y dos años más tarde, acompañada de músicos brasileños y como es habitual del Joan Chamorro Quartet, rinde homenaje a la música carioca con Do autro lado do azul.

Andrea actuó en el Festival Internacional de Jazz de Granada en 2016 y dejó un público absolutamente sorprendido por su talento, tanto por su impresionante técnica vocal, que no impide que su voz sea aterciopelada y dulce, como por su extraordinaria fuerza con el saxofón y la trompeta, instrumentos que domina con soltura. Cualidades que hace que sus directos, acompañada por un brillante grupo de virtuosos músicos, sea todo un acontecimiento.

Su grupo lo forman Joan Chamorro, Ignasi Terraza en el piano, Josep Traver con la guitarra y Esteve Pi sentado en la batería.